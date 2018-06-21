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YÖK Başkanı Açıkladı: O Öğrencilere Ayda 1400-2100 TL Burs Verilecek

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı son dakika açıklamasında üniversitelerin araştırma projelerde görev alan yüksek lisans öğrencilerine ve doktora öğrencilerine verilecek burs miktarını söyledi.

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YÖK Başkanı Açıkladı: O Öğrencilere Ayda 1400-2100 TL Burs Verilecek

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı son dakika açıklamasında üniversitelerin araştırma projelerde görev alan yüksek lisans öğrencilerine ve doktora öğrencilerine verilecek burs miktarını söyledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 13:50
YÖK Başkanı Açıkladı: O Öğrencilere Ayda 1400-2100 TL Burs Verilecek

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yeni bir karar alındı. Alınan yeni karara göre, üniversitelerin araştırma projelerde görev alan yüksek lisans öğrencilerine ilk kez aylık bin 400 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 100 liraya kadar burs verilecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, üniversitelerin kendi araştırma fonlarından bursiyer çalıştırabilmeleri için Üretim Reform Paketi kapsamında yasal düzenlemenin yapıldığının altını çizdi.

Üniversitelerin organize edeceği yeni bir destek mekanizmasının böylece yasal dayanağa kavuşturulduğunu söyleyerek açıklamasını yapan Başkan Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni düzenleme ile üniversiteler bilimsel araştırma projeleri birimlerince kendi kaynaklarından desteklenen projelerde bursiyer istihdam edebilecek. YÖK Yürütme Kurulunca, bursiyerlere ödenebilecek bursların üst sınırlarını belirlendi. Bu kapsamda üniversiteler, projelerde görev alan yüksek lisans öğrencilerine aylık bin 400 lira ve doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 100 liraya kadar burs ödeyebilecekler."

Ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve sosyo-ekonomik ile kültürel gelişiminde nitelikli insan kaynağının önemine dikkati çeken YÖK Başkanı Saraç, bu düzenlemenin Türk yükseköğretim tarihinde ilk uygulamalar arasında olduğunun altını çizdi.

Başkan Saraç, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu düzenleme, yükseköğretim kurumlarınca desteklenen projelerin niteliğini daha da artıracak ve böylelikle üniversitelerimizin Ar-Ge yetkinliği daha da gelişecek."

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