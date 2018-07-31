YKS Sonuçları Açıklandı : İşte Geleceğin Meslekleri

ÖSYM tarafından YKS'nin sonuçları açıklandı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınav sonuçlarını öğrenen gençler hangi üniversiteyi tercih edecekleri ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Çünkü Üniversite seçmek demek aynı zamanda mesleğini de seçmek demektir.

Herkes sevdiği işi yapmak ister ancak elde edilecek kazanç da çok önemlidir. Hem sevdiği işi yapıp hem de yeteri kadar kazanç elde eden insan sayısı çok azdır. Bu nedenle insanlar en çok kazandıran meslekleri merak ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca eğitim muhabirleri ve eğitim haber editörleri ile bir sohbet gerçekleştirdi. Rektör Karaca'nın yaptığı sohbette gelişen teknolojiyle birlikte günümüz mesleklerinin dönüşüm geçireceğini anlatırken geleceğin mesleklerine dair de ipuçları verdi.

Gençlerin gelecekte bu mesleki alanlara yönelmesi hem ülke kalkınmasına katkı sağlayacak hem desöz konusu mesleklerin maddi getirisinin de yüksek olacağına dikkati çekti.

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonrasında meslek seçiminde bulunacak gençlere YKS Tercihi için tavsiyelerde bulunan Rektör Prof.Dr. Mehmet Karaca, geleceğin mesleklerini şöyle sıraladı:

"Dijital dönüşümle birlikte günümüzde bildiğimiz birçok meslek miadını dolduracak. Onların yerine öne çıkarak hayatımıza yön verecek olan meslekler şu şekilde: