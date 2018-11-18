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Yerli ve Milli Yemek Kartı YemekMatik

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen yerli ve milli yemek kartı olarak lansedilen Yemekmatik İzmir'de sektör temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıda tanıtıldı.

Yerli ve Milli Yemek Kartı YemekMatik

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen yerli ve milli yemek kartı olarak lansedilen Yemekmatik İzmir'de sektör temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıda tanıtıldı.

18 Kasım 2018 Pazar 14:41
Yerli ve Milli Yemek Kartı YemekMatik

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen yerli ve milli yemek kartı olarak lansedilen Yemekmatik İzmir'de sektör temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıda tanıtıldı.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen ve herhangi bir komisyon bedeli olmayan “Yemekmatik”, ilk bir haftada bini aşkın üye iş yerinde kullanılmaya başlandı.

Federasyonun girişimleriyle yemek kartlarındaki komisyon oranını düşürdüklerini ancak bunun da çözüm olmadığını dile getiren Yenice, şu açıklamaları yaptı:

“Ortadaki problemi tamamen kaldırmak ve yabancı meşeili şirketlerin tekelini kırmak için yaklaşık 5 yıldır çalışma yapıyorduk ve uzun uğraşlar neticesinde de bunu başardık. Daha sonra sermayesi, işletimi ve altyapısı tamamen yerli olan ‘Yemekmatik’i kullanıma sunduk. Bu sadece bir yemek kartı değil çünkü bu yemek kartları sadece komisyonlarıyla değil komisyonlarının dışında ödeme şekilleri ve post makinelerini kullandırma bedeli ve bunun dışında birtakım data bedelleri adı altında esnafımıza çok ciddi bir yük yüklüyordu. Bizim kartımız ve kullanım şekli bunların hepsini ortadan kaldırıyor.” ifadelerini kullandı.

Kullanım için şirketlerin federasyona başvuru yapması gerektiğini söyleyen Yenice, Finansbank’ın POS cihazına sahip üye iş yerleri de ayrı bir bedel ödemeden kendi cihazları üzerinden Yemekmatik’i kullanmaya başlayacaklarını ifade etti.

Yenice, ödeme şeklinin ise bankayla yapılacak anlaşmaya göre anlık veya günlük olabileceğini belirterek, “Her şeyden önemlisi yemek kartında ekonomik bir garanti var. Türkiye’nin tek milli ödeme sistemi olan ‘troy’u kullanıyoruz. 1 Kasım’da başlayan uygulamaya inanılmaz bir ilgi ve destek var. Bu kartla yıllık 2,5 milyar dolarlık işlem hacmi olan bu sektörün parasının ülkemizde kalmasını sağlayacağız. Bir yıl içerisinde 130 bin iş yerinde kullanılacağını tahmin ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“MİLLİ OLMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

İzmirli lokantacı Mehmet Avşar ise yemek kartlarından ve komisyolnlardan kaynaklı olarak uzun yıllardır sıkıntılar çektiklerini söyledi.

Yaşadıkları sorunlarından dolayı 10 yıldır dükkanında yemek kartlarını kullanmadığını ifade eden Avşar, “Yerli yemek kartlarımız dağıtılmaya başlandı. Milli olmasını çok önemsiyoruz. En kısa zamanda bu kartın yaygınlaşmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

YEMEKMATİK KARTI NEDİR?

Yemekmatik, Dünyada ve Türkiye’de ilk defa federasyon desteği ile yeme-içme sektörüne yönelik özel çözümler sunmak için Yerli ve Milli Olarak kuruldu. 

Sektörün anayasal sorumluluk sahibi örgütü olan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, üyelerinin yıllardır süregelen ihtiyaçlarına yönelik çözümleri, YEMEKMATİK ile hayata geçiriyor. 

Federasyonumuzun öncülüğünde, yemek sektörüne yönelik başta Yemek Kartı, Sipariş Sistemi ve Tedarik Sistemi gibi sistemlerin maliyetileri yüzünden kazanç elde etmekte zorlanılan şu günlerde, Yerli ve Milli olarak kurulan Yemekmatik A.Ş.’nin, Türkiye ve Dünyada ilk defa federasyon destekli olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

2000'li yılların başından bu yana Yüksek Teknoloji Akıllı Cihaz Üretimi, Otomotiv, Finansal Ödeme Sistemleri, Medya ve Reklam sektörlerinde faaliyet gösteren Yemekmatik A.Ş. kurucu ve yönetim kadrosu, bilgi ve tecrübesi ile hem sektörde faaliyet gösteren işletmelerin kazancını artıracak hem de işletmelerden hizmet alanlara fayda sunacak özel çalışmalar yapmak suretiyle yemek sektöründe çığır açacak hizmetler üreterek sektörün öncüsü olmayı hedeflemektedir

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.11.2018 19:57
Anahtar Kelimeler:
yerli milli yemek kartı yemekmatik
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Ahmet 4 saat önce

Yemekmatik firmamız desteklenmelidir.

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