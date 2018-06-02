Yerli Otomobilin CEO'u Mehmet Gürcan Karakaş'tan İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gece açıkladığı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş ilk açıklamasını yaptı.

Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu belirten Karakaş, son 12 yıldır otomotiv teknolojilerinin içinde aktif rol aldığının altını çizerek şu açıklamaları yaptı:

"Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak."

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