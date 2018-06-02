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Yerli Otomobilde Flaş Gelişme !

Önceki gün canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin CEO'sunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından resmi karar bugün yayımlandı.

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Yerli Otomobilde Flaş Gelişme !

Önceki gün canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin CEO'sunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından resmi karar bugün yayımlandı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 11:25
Yerli Otomobilde Flaş Gelişme !

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün canlı yayında yerli otomobil ile ilgili önemli bir açıklama yaptı ve yerli otomobilin CEO'sunu açıkladı. 

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş aşamaları tamamlandı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş'ın getirileceği belirlendi. Türkiye'nin Otomobili için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı yüzde 5 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün NTV ve Star televizyonlarının ortak yayınında yerli otomobil ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız. Yerli otomobil projesinde Mehmet Gürcan Karakaş'la yola çıkıyoruz."

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

1965 yılında Antalya'nın Akseki İlçesinde dünyaya gelen Mehmet Gürcan Karakaş, 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden başarı ile mezun oldu.

Karakaş, aynı yıl Aselsan’da çalışmaya başladı ve 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev aldı. Yerli otomobilin CEO'su olan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi görevini yürüttü. 1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü olan Karakaş, 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü görevini yaptı.

Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

ALMANYA2NIN EN İYİ 100 YÖNETİCİSİNDEN BİRİ

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, 2011 yılında Gürcan Karakaş’ı Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti. Gazetede Karakaş’ın Bosch firmasında ve Bosch’un son yıllarda artan başarısında çok önemli bir role sahip olduğu yazıldı. 53 yaşındaki Karakaş’ın Bosch Grubu içinde şirketin üçüncü kademe yöneticileri arasına yükselen ilk yabancı kökenli kişi olduğu da belirtilmişti.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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Selim 1 saat önce

Yerli ürünler bize pahalı sışarıya ucuza satılıyordu.Bu araçta öylemi olur yoksa 40000-50000 tl ye vatandaş alabilirmi.

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