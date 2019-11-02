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"Yeni Vergiler Sağlı Sollu Geliyor" ("Daha da Fakirleşeceğiz")

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Başkanı Akademisyen Özgür Demirtaş Sosyal Medya hesabı üzerinden "sağlı sollu yeni vergiler geliyor" diyerek daha da fakirleşeceğimizi belirtti. İşte detaylar...

"Yeni Vergiler Sağlı Sollu Geliyor" ("Daha da Fakirleşeceğiz")

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Başkanı Akademisyen Özgür Demirtaş Sosyal Medya hesabı üzerinden "sağlı sollu yeni vergiler geliyor" diyerek daha da fakirleşeceğimizi belirtti. İşte detaylar...

02 Kasım 2019 Cumartesi 21:35
"Yeni Vergiler Sağlı Sollu Geliyor" ("Daha da Fakirleşeceğiz")

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Başkanı Akademisyen Özgür Demirtaş Sosyal Medya hesabı üzerinden "sağlı sollu yeni vergiler geliyor" diyerek daha da fakirleşeceğimizi belirtti. İşte detaylar...

Demirtaş "Bir sürü yeni vergiyi içeren yeni vergi tasarısı Komisyondan geçmiş: Beyaz yaka çalışandan, lüks evi olana, Otelde konaklayandan, şirketine araba alana, Araba kiralayandan, dijital hizmet sunanlara kadar, herkes bu vergilerden payını alacak..." ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında yeni vergilerin sağlı sollu geleceğini belirten Özgür Demirtaş, Yeni Vergi Kanununun TBMM'den geçmesi ile birlikte yeni tespitlerde bulundu.

"Sizlere vergilerin “Sağlı Sollu” geleceğini aylar öncesinden söylemiştim. Bu tahminlerimin, öngörülerimin çıkmamasını dilerdim. Şimdi bu Twit serisinde, her vergi maddesi ile ilgili kısaca görüşlerimi yazmak isterim." diyen Demirtaş, "Öncelikle, neden bu vergiler geliyor? Onu iyi anlamak lazım. Bu vergiler Bütçe açığı olduğu için geliyor. Yani yönetim, gelirinden çok daha fazlasını harcadığı için geliyor. Peki bu vergiler ekonomik sıkıntılara çözüm olur mu? Maalesef Hayır." ifadelerine yer verdi.

Akademisyen Özgür Demirtaş'ın açıklamaları şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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yeni vergiler sağlı sollu geliyor daha da fakirleşeceğiz
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