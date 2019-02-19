Ankara’da ön ödemeli (kartlı) doğalgaz sayacı kullanıcılarına ‘TL’ düzenlemesi adı altında ek fatura gelmeye başladı. Peşin ödeyip gaz alan abonelerden şimdi de aldığı gaza gelen zamlar talep ediliyor! CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi konuyu gündeme taşıyarak " yeni soygun doğalgaz" ifadelerini kullandı.

Ali haydar Hakverdi'nin açıklamaları şöyle;

Başkentgaz, Ankara’da ön ödemeli (kartlı) sayaç sahibi doğalgaz abonelerine “TL düzenlemesi” adı altında ek faturalar gönderilmeye başladı. Konu hakkında vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine Başkentgaz yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdik. Yetkili kişi, “abonelere fatura edilen ücretlerin doğalgaz zammından öncesine ait süreçte satın aldıkları ve kartlarına ya da sayaçlarına yükledikleri gazı zamlı fiyattan yeniden hesapladıklarını ve aradaki farkı abonelere yeniden fatura ettiklerini, bunu da “TL düzenlemesi” adı altında yaptıklarını bilirdi.

“Yeni soygun doğalgazda TL düzenlemesi”

Ön ödemeli sayaç sahibi abonelerden parasını peşin olarak aldıkları gazı, gelen zamlar sonrası fiili kullanım süresi içerisinde kullandıkları metreküp üzerinden yeniden hesaplayıp ek fatura ile abonelere gönderiyorlar. Satın aldığın günkü değil de kullandığın dönemdeki tarife geçerlidir diyorlar. Yani doğalgazı zamlardan önce satın almış olsan dahi zamdan kaçış yok.

Bu durumu 29.07.2018 tarih ve 30493 sayılı resmi gazetede yayınlanan Doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişikliğe dayandırıyorlar. Yapılan yönetmelik değişikliğinin uygulanabilmesi için ilgili kurul onayı gerektiği mevzuatta açıkça bildirilmiş durumda. Anlaşılıyor ki bu yönetmelik değişikliği Enerji Piyasası Denetleme Kurulu EPDK’nın onayı ile gerçekleşmiş.

Ali Haydar Hakverdi son olarak "Zaten tenceresini doldurmakta zorlanan vatandaşı bir de tenceresini kaynatan doğalgaz ile vuruyorlar. Şu ağır kış günlerinde bin odalı sarayını ısıtanlar doğalgazdan tasarruf etmek için odalarının petek vanalarını kısarak tek göz odaya mahkum edilen vatandaşın halinden anlamazlar. Bu ayaz günlerin sonu martta mutlak bahar olmalı." ifadelerini kullandı.

İşte o faturalardan bir örnek;

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