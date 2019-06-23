Yeni Renault Clio Clio’ların En İyisi

Yeni Clio’da daha modern ve dinamik bir dış tasarım göze çarparken, iç mekanda üst segmente ait teknolojiler göze çarpıyor. “Akıllı Kabin-Smart Cockpit” konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inçlik multimedya ekran, Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılan iç mekandaki dikey tablet, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor.

Türkiye’de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor.

Yeni Clio’da 360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) yer alıyor. En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi, şehir otomobilleri için benzersiz bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor.

Yeni Clio’nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor. Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel 1.0 SCe 65bg ve 75 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg / Benzinli otomatik Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 dCi 85 bg ve 1.5 dCi 115 bg).

Renault Grubu, aynı zamanda 2020 yılından itibaren ilk defa E-TECH adını verdiği hibrid motorunu pazara sunacak

Valencia Turuncu ve Seladon Mavi, Yeni Clio’nun lansman renkleri arasında yer alıyor.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Yeni Clio, Renault markasınınn, tüm ürün gamına yansıyan yeni tasarım dilinin miladı olan bir önceki neslinin DNA’sını taşırken, kaliteli iç mekanındaki teknolojik devrim ile rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Üst segmentlere ait güvenli sürüş özellikleri ayrıca segmentinde ilk ve inovatif donanımları ile Yeni Clio’yu Türkiye’de Ekim ayında otomobilseverlerin beğenisine sunacağız. İlklerin markası olan Renault, Yeni Clio ile B segmentinde yeni bir çığır açıyor ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen gururumuz Yeni Clio, sunduğu kalite, konfor ve güven ile yeni neslin ikonu olmaya hazırlanıyor. “Clio’ların en iyisi” olan Yeni Clio, Avrupa’da ve Türkiye’de B segmentindeki başarılı performansını sürdürecek ve liderliğini pekiştirecektir.” dedi.

Kaliteli iç mekan ve teknolojik devrim

Yeni Clio’nun iç tasarım ekipleri, kalite algısı ve sürücü bölümünün ergonomisine ayrı bir özen gösterdi. Yüksek kaliteli malzemeler, gösterge panelinin yumuşak kaplaması, kapı panelleri ve orta konsol çerçevesi ve özenle seçilmiş malzemeler ile iç mekan, kalite algısı açısından boyut değiştiriyor. Geniş alan yaratmak için daha kompakt hale getirilen tamamen yeni “Akıllı Kabin-Smart Cockpit”, sürücü odaklı ve daha fazla teknoloji barındırıyor.

Multimedya ekran ve dijital gösterge tablosu

Yeni Clio, geleneksel analog kadranların yerine ilk kez dijital bir ekran ile sunuluyor. Üst modellerden alınan teknoloji ile 7 ila 10 inç (lansmandan kısa bir süre sonra sunulacak)büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 10 inçlik versiyonda, ekran üzerinde GPS navigasyon da yer alıyor. 9,3 ve 10 inçlik iki ekranı ile Yeni Clio, sınıfının en büyük ekranlarını sunuyor. Tasarımında Espace modelinden esinlenilen hafif eğimli dikey tablet, gösterge paneline genişlik hissi veriyor, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor.Ekran, internet yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, “bilgi-eğlence” sisteminin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları gibi son derece kullanıcı dostu bir içeriğe sahip.

Yeni Clio’nun tamamen yeniden tasarlanan gösterge paneli, kalite açısından göz dolduruyor.Dalga şeklindeki form, merkezi ve yan havalandırma deliklerinin yatay tasarımı, kabin içi genişlik algısını artırıyor. Ekranın alt kısmında, “piyano” düğmeler ve sürücünün kullanım kolaylığı için doğrudan erişimli klima kumandaları gibi özellikler ergonomiyi arttırıyor.

Direksiyon

Önceki modele kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kullanılarak, direksiyona daha şık ve rafine bir tarz kazandırıldı. Daralan direksiyon, sürücünün gösterge tablosunu görmesini kolaylaştırıyor.

Yeni Clio’nun direksiyonunda sürüş keyfini iyileştirmek adına tüm detaylar düşünüldü. Dişli oranının 15,2’den 14,4’e indirilmesi sayesinde direksiyonun daha hassas ve daha kolay yönlendirilmesi sağlanarak sürücünün direksiyon hakimiyeti artırılıyor. Daha sert ön takım kullanılması ile yol kararlılığı iyileştirilirken, dönüş çapının 10,8 m’den 10,5 m’ye düşürülmesi ise şehir içi manevra kabiliyetini artırıyor.

Koltuklar

Yeni Clio’nun koltukları üst segment özelliklerine sahip. Daha geniş ve yolcuyu kavrayan koltuklar, seyahat edenlerin oturma pozisyonunu destekliyor. Koltukların yarı yumuşak kaplamalarının boşluklu yapısı, arkadaki yolcular için diz mesafesini önemli ölçüde artırırken, virgül şeklindeki daha ince koltuk başları ise sürücünün arkayı görmesini kolaylaştırıyor. Koltuklar da iç mekandaki yüksek kalite algısına katkıda bulunuyor.

Kişiselleştirme

Orta konsol, kapı panelleri, direksiyon ve kol dayama gibi ayrıntılar için sunulan kişiselleştirme paketleri ile herkes Yeni Clio’sunu kendi yaratabiliyor. Gösterge paneli üzerindeki havalandırma çizgisine ait inovatif renk, kişiselleştirme tercihi ile sunulan 8 ambiyans seçeneği sayesinde iç mekan, tamamen kişisel tercihe göre düzenlenebiliyor. Ortam aydınlatma için ise 8 renk seçeneği sunuluyor.

Bagaj

Bagaj tasarımı, mümkün olan en kübik forma sahip olacak şekilde gerçekleştirildi. BOSE premium ses sisteminin mükemmel biçimde entegre edilmesi ile bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama hacmi 26 litre artırılarak segmentindeki en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Renault EASY DRIVE: Üst segmente ait sürüş destek sistemleri

Yeni Clio sürüşü kolaylaştırmak, güvenliği artırmak ve yolculukları daha rahat hale getirmek için segmentinin en eksiksiz sürüş destek sistemlerini sunuyor. Bu sistemler üç başlıkta toplanıyor: Sürüş, Park ve Güvenlik. Yeni Clio’da 360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk olan yeni özellikler yer alıyor.

En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi , çok yönlü şehir otomobilleri segmentinde benzersiz bir özellik. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor. Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı Adaptif Cruise Control sistemi, Şeritten Ayrılma İkazı ve Şerit Takip Sistemi sürüşe ait özelliklerin başında yer alıyor.

Renault ürün gamındaki çok sayıda araçta mevcut olan kör nokta uyarı sistemi, Yeni Clio ile birlikte daha da yüksek bir performansa sahip. Basit sensörlerin yerine radarların kullanılması sayesinde sistem, sürücünün görüş alanının dışında kalan araçların mesafe ve hızlarını daha iyi yorumluyor.

Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Hız Uyarısı ile Trafik Levhası Tanıma ayrıca üst segmentlerde kullanılan Şeritten Ayrılma İkazı ve Şerit Takip Sistemi gibi sahip olduğu güvenlik özellikleriyle Yeni Clio rakipleri arasında öne çıkıyor.

Renault EASY CONNECT: Geliştirilmiş ve yeni bir internet bağlantılı multimedya sistemi

Renault Grubu, internet bağlantısı ve ilgili hizmetleri tüm modellerinde kullanma stratejisine uygun adımları atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Clio, Renault EASY CONNECT sisteminin geliştirilmiş bir versiyonunu sunuyor. Sistem, My Renault uygulamasıyla çalışan Yeni Renault EASY LINK multimedya sistemine sahip.

Kabin içi: MULTI-SENSE ile yeni bir kabin içi deneyimi ve premium BOSE müzik sistemi

Yeni Clio ile tam bir devrim gerçekleşiyor: Bir önceki nesil modele kıyasla 12 milimetre daha kısa olmasına rağmen yolculara daha geniş iç hacim sunuyor. 391 litre bagaj hacmi ve toplam 26 litre iç istifleme hacmi ile segment rekorlarını altüst ediyor.

En iyi kabin içi deneyimi için Yeni Clio, sürücülere daha yüksek bir sürüş keyfi ve konfor sunan“Smart Cockpit” (Akıllı Kopkit) ile öne çıkıyor. Üst segmentlerde (Megane, Talisman, Espace vb.) mevcut olan MULTI-SENSE ilk defa Clio’da sunuluyor. MULTISENSE’de 3 mod bulunuyor: Eco, Sport, Mysense. Ayrıca ilk defa bir önceki nesilde bulunan premium BOSE müzik sistemi de tamamen yenilenmiş bir versiyonla ve eskisinden daha zengin bir ses deneyimini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Yeni Renault Clio R.S. Line

Renault Sport’tan esinlenilen yeni bir imza

Renault Sport, R.S. Line imzasını mevcut GT-Line versiyonunun yerine geçecek olan Yeni Clio R.S. Line’a taşıyor. Sportif görünümlü özel seriler arasında öncü olan GT-Line, 2010’dan bu yana tüm pazarlarda Renault Sport ürün gamının stratejisini başarılı bir şekilde destekledi. Daha gelişmiş ve zengin içeriği ile R.S. Line, basit bir isim değişikliğinin ötesine geçiyor.

Daha sportif iç ve dış tasarıma sahip R.S. Line, dinamik bir tasarım ile farklılaşmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı.

Renkler

Valencia Turuncu ve Seladon Mavi Yeni Clio’nun lansman renkleri. Otomobil endüstrisinde ilk defa Valencia turuncu renginde kullanılan turuncu cila bazlı özel işlem, Yeni Clio’nun dinamizmini açığa çıkarıyor ve modele derinlik ile birlikte benzersiz bir parlaklık kazandırıyor. Yeni Clio’da 11 farklı renk seçeneği ve 3 dış kişiselleştirme paketi (kırmızı, turuncu ve siyah) sunuluyor.

Renault’nun ilk hibrit E-TECH motorunu içeren yeni motor ürün gamı

Yeni Clio, 65 ile 130 bg arasında değişen motor gücü ile her biri kendi sınıfında eksiksiz bir benzinli ve dizel motor ürün gamına sahip. En son teknolojilerle sunulan bu motorlar, yürürlükteki en güncel standartlara uygun ve pazardaki en iyi tüketim ve emisyon seviyesine sahip.

Renault Grubu, aynı zamanda ilk defa 2020 yılından itibaren E-TECH adını verdiği hibrit motorunu pazara sunacak. Herkesin kendi kullanımına en uygun konfigürasyonu seçebilmesi için, toplamda 9 adet motor/vites kutusu seçeneği olacak.

BENZİNLİ MOTORLAR

1.0 SCe 65 ve 75 : Satın alma ve kullanımda ekonomik

Ekonomik bir şehir içi otomobili arayan müşteriler için, 1.0 SCe (3 silindir atmosferik) ideal tercih olarak öne çıkıyor. 5 vitesli manuel vites kutusu ve 65 - 75 bg güç ile (95 Nm tork), son derece yumuşak bir şehir içi sürüş konforu sunuyor.

1.0 TCe 100 : Benzersiz çok yönlülük

Renault ürün gamına yeni eklenen 1.0 TCe (3 silindirli turbokompresör) İttifak sinerjisinin en yeni motoru. Elektrik kumandalı boşaltma subabı (blow off) ile bir turbokompresör, silindir kapağına entegre edilmiş egzoz manifoldu, dağıtım sistemindeki çift hidrolik değişken ve özel çelik silindir kaplama (Bore Spray Coating) gibi en yeni teknolojiler ile sunuluyor. 100 bg ve 160 NM ile bu yeni nesil motor, kendisinden önceki TCe 90 versiyona kıyasla 10 bg ve 20 Nm daha güçlü olmakla birlikte CO2 emisyon seviyesi de daha düşük. 100 g/km’den* başlayan emisyon seviyeleri ile Yeni Clio, TCe 100 benzinli motor kategorisinin en iyisi. Ayrıca, düşük devirlerden itibaren daha canlı kalkışa destek olan tork artışı ile en üst seviyede sürüş keyfi sunuyor.

* WLTP protokolünden NEDC değeri ile ilişkilendirildi. WLTP değerleri, bazı durumlarda aynı araç için NEDC değerlerinden daha yüksektir.

TCe 100 ilk olarak Yeni Clio’da 5 vitesli manuel vites kutusu ile birlikte sunuluyor. Ayrıca, daha sonra en yeni nesil X-TRONIC otomatik vites kutusuna sahip versiyon da pazara sunulacak.

TCe motor aynı zamanda maksimum kullanım tasarrufu ve sınırlı zehirli gaz salımı sağlamak üzere LPG versiyonuyla da sunulacak.

1.3 TCe 130 bg FAP: Maksimum sürüş keyfi

1.3 TCe FAP motor, Captur, Megane, Scenic ve Kadjar modelleri ile kendini kanıtlamasının ardından bu kez Yeni Clio ile birlikte sunuluyor. 130 bg ve 240 Nm tork ile ve 7 vitesli EDC otomatik vites kutusuna sahip bu motor, Yeni Clio motor ürün gamında 1.2 benzinlinin yerini alacak. Yeni Clio’nun tüm dinamik özelliklerini barındıran bu en yeni nesil motor, her koşulda heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Çift kavramalı EDC vites kutusu, sürüşü daha esnek ve keyifli hale getirirken diğer yandan CO2 emisyon miktarını azaltıyor.

Bütün benzinli motorlar Yeni Clio’da ilk kez kullanılıyor.

DİZEL MOTORLAR

Daha yüksek verim için yeni nesil dizel motorlar 1.5 Blue dCi 85 ve 115

Yeni Clio aynı zamanda uzun mesafe kullanımlar ve filo şirketleri için adapte edilmiş 1.5 Blue dCi dizel motor sistemini sunuyor. Bu motor, nitrojen oksitler (NOx) için en verimli olacak şekilde planlanmış katalitik indirgeme sisteminin (SCR) entegrasyonu sayesinde yeni emisyon standartlarına göre adapte edildi ve geliştirildi. Motor iki versiyonla sunuluyor: Yalın bir sürüş için 85 bg / 220 Nm ve daha dinamik bir sürüş için 115 bg / 260 Nm. 110 km/s hızının üzerine çıkıldığında motor devrini düşüren altı vitesli manuel vites kutusu ve segmentinin en iyisi olan aerodinamiği sayesinde, Yeni Clio Blue dCi özellikle uzun yol sürüşlerinde verimli.

Kalite Yeni Clio’nun kalbinde!

Yeni Clio, Renault Grubu bünyesindeki en optimum tasarım için yenilenen kalite proseslerinin ürünü olarak öne çıkıyor.

Aracın genel kalitesini geliştirmek için yeni teknolojiler kullanıldı ve kalite güvence süreci de geliştirildi. Sürüş güvenliği ile ilgili olarak, yaklaşık 1,5 milyon kilometre test sürüşü gerçekleştirildi.

Yeni Renault CLIO

Boyutlar ve teknik özellikler

BAGAJ HACMİ (l) Benzinli / Dizel 391 / 366 Maksimum bagaj hacmi (arka koltuklar katlanmış olarak) 1069 BOYUTLAR (mm) Toplam uzunluk 4050 Dingil mesafesi 2583 Ön dingil çıkıntısı 830 Arka dingil çıkıntısı 637 Toplam genişlik (aynalar katlanmış/katlanmamış) 1798 / 1988 Ön tekerlek izi 1509 Arka tekerlek izi 1494 Toplam yükseklik 1440 Bagaj kapısı açık yükseklik 1979 Bagaj eşik yüksekliği 770 Zemin yüksekliği 135 Arka sıra diz mesafesi 165 Ön dirsek genişliği 1372 Arka dirsek genişliği 1370 Ön omuz genişliği 1360 Arka omuz genişliği 1294 Ön sıra tavan yüksekliği 991 Arka sıra tavan yüksekliği 942 Maksimum bagaj genişliği 1037 Çamurluklar arası iç genişlik 1021 Maksimum yükleme uzunluğu (arka koltuklar katlanmış) 1464

BENZİNLİ DİZEL Versiyon Sce 65 Sce 75 TCe 100 TCe 130 Blue dCi 85 Blue dCi 115 MOTOR Motor tipi 3 silindir, 12 subap 4 silindir, 16 subap 4 silindir, 8 subap Emisyon normu Euro6 D Temp Euro6 D Temp Onay protokolü WLTP WLTP Çap x strok (mm) 71 x 84,1 72,2 x 81,3 72,2 x 81,2 76 x 80,5 Silindir hacmi (cm3) 999 1333 1461 Maksimum güç kW (bg) @ dev/dak 48 (65) @ 6250 53 (72) @ 6250 74 (100) @ 5000 96 (130) @ 5000 63 (85) @ 3750 85 (115) @ 3750 Maksimum tork Nm @ dev/dak 95 @ 3600 95 @ 3600 160 @ 2750 240 @ 1600 220 @ 1750 260 @ 2000 Stop & Start Evet Evet AKTARMA ORGANLARI Tip BVM - 5 ileri EDC - 7 ileri BVM - 6 ileri LASTİKLER Referans Lastikler 185/65 R15 - 195/55 R16 - 205/45 R17 (17’’) PERFORMANS Maksimum hız (km/h) Veri onay sürecinde 187 18,2 s 33,7 s 11,8 s 200 178 197 0 - 100 km/h (s) Veri onay sürecinde 11,8 9,0 14,7 9,9 TÜKETİM DEĞERLERİ CO2(g/km) Veri onay sürecinde 100 119 95 95 Şehir içi yakıt tüketimi (I/100km) Veri onay sürecinde 5,6 6,7 4,3 4,3 Şehir dışı yakıt tüketimi (I/100km) Veri onay sürecinde 3,7 4,3 3,2 3,2 Ortalama yakıt tüketimi (I/100km) Veri onay sürecinde 4,4 5,2 3,6 3,6 Yakıt deposu (L) 42 39 / 12 AĞIRLIK Aracın yürür vaziyette kütlesi (kg) 1137 1148 1178 1248 1277

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