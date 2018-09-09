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Yeni meslek çıktı! Günlük 200 TL

Gelişen dünya ülkelerinde her geçen gün yeni iş kollarıı ortaya çıkıyor. Günlük 200 TL'ye kadar varan kazanç sağlayan yeni bir meslek daha ortaya çıktı.

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Yeni meslek çıktı! Günlük 200 TL

Gelişen dünya ülkelerinde her geçen gün yeni iş kollarıı ortaya çıkıyor. Günlük 200 TL'ye kadar varan kazanç sağlayan yeni bir meslek daha ortaya çıktı.

09 Eylül 2018 Pazar 14:02
Yeni meslek çıktı! Günlük 200 TL

Gelişen dünya ülkelerinde her geçen gün yeni iş kollarıı ortaya çıkıyor. Günlük 200 TL'ye kadar varan kazanç sağlayan yeni bir meslek daha ortaya çıktı.

Hastanelerde refakatçilik sistemi diye bir sistem kuruldu. Normal şartlar ülkemizde hasta yakınının üstlendiği bu görev daha profesyonel bir hale getirildi ve meslek olarak karşımıza çıktı. Refakatçilik de bir meslek haline geldi. Hastanelerde günlük 100 ile 200 TL arası ücretlere yapılan refakatçilik mesleği, profesyonel anlamda internet siteleri üzerinden de organize ediliyor.

Bu siteler, aile ile bakıcıyı bir araya getirerek iş kolunu ayakta tutuyor. 

Refakatçilik mesleğine dair hizmet veren web siteleri için arama motoruna bakıcı bulma, bakıcı aranıyor, refakatçi bulma gibi anahtar kelimeleri yazmak yeterli oluyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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