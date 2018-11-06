Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi Nasıl Olacak?

Cumhurbaşkanlğı 2019 Programı'nda yer alan Yeni Kıdem Tazminatı Sistemi çok merak ediliyor. Merak edildiği kadar da internette bu konu hakkında çok fazla bilgi bulunuyor. Ancak günümüzde doğru bilgiye ulaşmak oldukça zor oluyor. Hükümet yanlısı basın mensupları yeni kıdem tazminatını öven başlıklar atarken, muhalif kesime mensup olanlar adeta söven başlıklar atıyor. Peki Yeni Kıdem Tazminatı nedir? bu sorunun olması gereken cevabını tarafsız bir şekilde veriyoruz.

YENİ KIDEM TAZMİNATI SİSTEMİ NEDİR?

Yeni Kıdem Tazminatı 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından yeni kurulan kabine ile birlikte açıklanan 100 günlük icraat planı içerisinde de bulunuyordu. Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'na da dahil edilen yeni kıdem tazminatı sisteminde bir fon kurulması ve bu fonun kıdem tazminatı fonu olması kararlaştırıldı.

Eski sisteme göre, kıdem tazminatını hak edebilmek için işçinin bazı şartları sağlamış olması gerekiyordu. Örneğin 6 aydan önce istifa da etse, işveren tarafından çıkarılsa da kıdem tazminatı alamıyordu. 6 ayı doldurur ve işveren tarafından çıkarılırsa kıdem tazminatı almaya hak kazanıyordu. Sadece işverenin çıkarması durumunda da değil. ASkere giden, evlenen kadın gibi durumlarda da kıdem tazminatı almaya hak kazanılabiliyordu.

Yeni kıdem tazminatı sisteminde ise çalışan 1 gün dahi sigortalı çalışılsa bile kıdem tazminatı hak edebiliyor.

Çalışan işe başlayıp sigortası yapıldığı günden itibaren işveren tarafından kıdem tazminatı fonuna işçinin kıdem tazminatını yatırıyor. Ve böylece tüm işverenlerden toplanan kıdem tazminatları bir fon çatısı altında toplanıyor. Burada işçinin işten çıkarılsa bile kıdem tazminatı hakkı yok olmuyor.

Yeni sisteminin belki de en güzel yanı kıdem tazminatı hakkının korunması oluyor. Peki fona yatırılan kıdem tazminatları ne oluyor?

İşçi adına yatırılan kıdem tazminatı fonu işçi adına fonda biriktiriliyor. İşçi kendi isteği ile işten ayrılsa da, işveren tarafından işten çıkarılsa da kıdem tazminatını hak ediyor.

Daha önceki sistemde işçi işveren tarafından çıkarılsa bile kıdem tazminatının ödenmediği durumlar olabiliyordu. Böyle durumlar işçi iş mahkemelerine başvurarak hak ettiği kıdem tazminatını alabiliyordu. Yeni sistemde böyle bir şey söz konusu değil. İşçinin hakkı fona yatırıldığı için işten çıkması durumunda hak kaybına uğramıyor.

Fona aktarılan paralar devlet tarafından yönetiliyor. Her işçinin adına açılan hesapta işçi adına biriken parayı almak öyle kolay olmuyor. Süresi henüz belirlenmedi ancak uzmanlar 10 ila 15 yıl arasında olabileceğini söylüyor. 10 ila 15 yıl fondan hiç bir şekilde para çıkışı olmayacak. Yani işçi ''ben işten ayrıldım, kıdem tazminatımı alayım" veya " bir bakalım fonda ne kadar paramız birikmiş, hadi şunun biraznı çekelim" gibi bir durum söz konusu olmuyor.

Fondan 3 şekilde para çıkışı oluyor.

1-) Kişinin ölmesi halinde ailesine verilmek üzere...

2-) Kişinin 65 yaşını doldurup emekli olması durumunda...

3-) Sistemde 10 veya 15 yılı tamamlayıp ancak 65 yaşını doldurmayanların ev veya araba alması durumunda (Ev ve araba alırken de biriken paranız %50'sini yani yalnızca yarısını alabilirsiniz, kalan diğer yarısını 65 yaşında emekli olduğunuzda alabilirsiniz.)

Bu üç durumun dışında para çıkış kesinlikle söz konusu değil.

KONFORLU İŞ ARAMA DÖNEMİ BİTİYOR

Konforlu iş arama tüm dünya tarafından kullanılan bir terimdir. İşten ayrılan veya çıkarılan kişi, elde ettiği hakları tahsil ederek, yeni işini buluncaya kadar hayat standartlarını korur, vasıflarına ve niteliklerine göre iş aramaya devam eder. Buna konforlu iş arama denir.

Ancak yeni kıdem tazminatı sisteminde işçi eğer işsizlik maaşı şartlarını taşımıyorsa hiçb ir şekilde para alamıyor. Yani kısacası, işten ayrılır ayrılmaz hemen yeni bir iş bulması gerekiyor. Uzmanlar bu konuda tedirgin olduklarını belirtiyor. Çünkü, hemen iş bulmak zorunda olan kişinin alel acele bir işe girip çalışmaya başlamı anlamına geliyor. Bu da insanların yeteneklerine göre bir işe değil, hemen bir işe girme çabasında olacağını gösteriyor.

Kıdem Tazminatı ile ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, " bunun adı, kıdem tazminatı fonu değil, kıdem tazminatını kaldırmaktır" şeklinde ifade ediyor.

FONDAKİ PARALARA BİR ŞEY OLUR MU?

Türkiye'de yaklaşık olarak 15 milyon özel sektör çalışanı bulunuyor. 15 milyon kişi adına toplanacak paralarbir araya getirildiğinde ciddi bir rakam oluşturuyor. Devlet burada biriken paraları dilediği yerde kullanabilecek. Örneğin, yıl sonu bütçe açıklarında, ikramiye ödemelerinde, dış borç ödemelerinde gibi...

Yeni kıdem tazminatını araştıran insanların en çok merak ettiği kısım da " fonda biriken paralara birşey olur mu" endişesi yer alıyor. İnsanlar bu endişede haklılar çünkü 10 ila 15 yıl gibi uzun bir süreden bahsediyoruz. Bu süre içerisinde insanın başına her şey gelebilir. İktidar partisi bile değişebilir.

Aradan uzun yıllar geçtiğinden dolayı, siyasi iktidarlar değişiceğinden dolayı endişe edilmekte hakkaniyet vardır.

Mevcut iktidar yerine gelen iktidar, "fonda para yok" diyebilir ki bunun örneklerini daha önceki tasarruf teşvik fonu, konut yardım fonu gibi fonlarda gördük maalesef.

AKP iktidarı döneminde ödenen tasarruf teşvik fonları yine milyonlarca işçiden kesinti yapılarak oluşturulmuştu. Bu kesintilerin sonu gelmeyince yeni siyasi partilerin seçim vaatlerine girmeye başlamıştı. Ak Parti'de iktidar olması halinde tasarruf teşvik fonunda biriken paraların ödeneceği söylemiş, gecikmeli de olsa, taksit taksit de olsa insanlara ödemeler yapılmıştı. İktidar " fonda para kalmamış, bizden önceki iktidarlar fondaki parayı harcayıp bitirmiş" dediler. Ödemek için kaynak oluşturmaya çalışıyoruz diyerek yaklaşık 2-3 yıl gibi bir süre sonra ödemeye başladılar.

Aynı durumun kıdem tazminatı fonunda da yaşanması mümkün olabilir.

Yeni kıdem tazminatında işçiden ne kadar kesinti yapılacağı, işverenin ne kadar katkıı sağlayacağı, biriken fona devlet katkı payının oluğ ollmayacağı ve en önemlisi sürenin 10 yıl mı 15 yıl mı olacağı henüz belli değil.

MEMURLAR BU SİSTEME DAHİL OLACAK MI?

En çok sorulan sorulardan birisi de memurların bu sisteme dahil olup olmayacağı sorusudur. Memurlar yani kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan personeller, yeni kıdem tazminatı sistemine dahil değiller. Bu sisteme yalnızca özel sektör çalışanları dahil olacak.

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