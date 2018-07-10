Yeni KHK 'da Taşeron Sürprizi

Başbakanlığın kapatılması taşeron işçilere yaradı.

Yeni hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte Başbakanlık kaldırıldı. Kurumun kapatılması ile birlikte 4/12/2017 tarihi itibariyle bu kurum bünyesinde şoför olarak çalışmakta olanların işçi kadrosuna atanması sağlandı.

KHK'da yer alan düzenleme şu şekilde;

"...4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca nitelikleri ve sayısı ihale dokümanında belirlenmiş, çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4/12/2017 tarihi itibariyle Başbakanlıkta şoför olarak çalışmakta olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte de çalışmaya devam edenlerden; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve Başbakanlığa karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat etmeleri kaydıyla, sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş sayılırlar. Bu şekilde sürekli işçi kadrolarına geçenler Başbakanlığın kapatılmasıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde atanırlar..."

Yeni hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte yapılan bu düzenleme sonrasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak şoförlük yapanların işçi kadrosuna geçişlerinin emsali oluşturuldu. Temennimiz taşeron olarak şoförlük yapanlarla kadroya geçemeyen diğer taşeronların biran önce işçi kadrosuna geçirilmesidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA