Yeni KHK'da Asgari Ücret Detayı

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni yönetim sistemine geçildi ve yayımlanan son KHK'larla yeni hükümet sisteminde mevzuattaki değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte yapılan yeni düzenlemelerde çalışma hayatına ilişkin de pek çok değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler arasından dikkat çekenlerden biri asgari ücret tespit komisyonu ile ilgili yapılan değişiklik oldu.

Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmişti..

İŞ KANUNUNDAN ÇIKARILDI

İş sözleşmesi ile çalışan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir iken, İş Kanununda yer alan bu hüküm 700 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırıldı.

Mevcut komisyonun ortadan kaldırılmasıyla meydana gelen boşluk 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile giderildi.

Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Temmuz 2018’de yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğrudan Cumhurbaşkanına bağlandı.

Bu düzenleme ile birlikte Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içine alınan komisyon, doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı bir kurul haline geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısında ise, şimdilik bir değişiklik yapılmadı. Sadece komisyona katılacak devlet temsilcilerinin unvanları değişti.

KPSSCAFE.COM.TR