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Yeni Kabineye Umut Bağlayan Ekonomide Kötü Gidişat Devam Ediyor!..

Kötü günler geçirmeye devam eden Türkiye ekonomisinin can kurtarıcı simidi olarak görülen yeni kabine de kötü gidişatı durduramadı. Uzun vadede neler yapılacağı henüz netlik kazanmasa da birçok uzman tarafından yeni kabinenin ekonomiyi rahatlatacağı yönündeydi ancak olmadı.

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Yeni Kabineye Umut Bağlayan Ekonomide Kötü Gidişat Devam Ediyor!..

Kötü günler geçirmeye devam eden Türkiye ekonomisinin can kurtarıcı simidi olarak görülen yeni kabine de kötü gidişatı durduramadı. Uzun vadede neler yapılacağı henüz netlik kazanmasa da birçok uzman tarafından yeni kabinenin ekonomiyi rahatlatacağı yönündeydi ancak olmadı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:40
Yeni Kabineye Umut Bağlayan Ekonomide Kötü Gidişat Devam Ediyor!..

Yeni kabinenin kurulmasından sonra dolar ve euro yükselmeye devam ederken borsa düşüş kaydetmeye devam ediyor.  Dün borsada yaşanan kayıplar bugün de devam ediyor. Endeks 993 puan düşüşle güne başladı. Dolar/TL cari açık verisi sonrası 4.75'in üzerine çıktı. Satışlarda yabancıların çıktığı gözleniyor. Günlük kayıp yüzde 2'yi aştı.

Borsadaki satışların özellikle yabancılarda olduğunun gözlenmesi üzerine ekonomist çevrelerin yorum yapması beklenirken yorumlar hükümete yakın gazetelerin köşe yazarlarından geldi.

BORSADAKİ SATIŞLARIN ARKASINDA MEHMET ŞİMŞEK Mİ VAR?

Hükümete yakın Sabah Gazetesi’nin yazarı Dilek Güngör bugünkü köşe yazısında borsadaki satış larda Mehmet Şimşek’in olduğunu ima etti. Güngör yazısında şu ifadeleri kullandı: Dün yaşanan satışların arkasında kim ya da kimler var? Merak edip baktım. Borsada en çok satışı yatırım bankası Merrill Lynch yapmış. 
Elbette banka birilerinin portföyünü satıyor. Onu biliyoruz da borsanın lokomotif kağıdında bu işlemlerin yapılmasına ne diyelim? Malum, Garanti borsanın lokomotif hisselerinden… O hissede yapılan işlemler borsanın tamamını etkiliyor. Bu arada şeytanın avukatlığını yaptığımı sanmayın. Fakat Merrill Lynch’in Mehmet Şimşek’in eski çalıştığı yer olması acaba sadece bir tesadüf mü? 

Erdoğan'ın Damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı Olması Yabancılar Tarafından Olumsuz Karşılandı!..

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu yeni kabinedeki görev dağılımının yabancılar gözünde olumsuz algılandığını söyledi. Murat Muratoğlu yabancı satışlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 
Yeni kabine yabancı yatırımcılar tarafından hiç beğenilmedi. Önce “Berat Albayrak kim?” diye sordular, “Erdoğan'ın damadı” cevabını alınca noktayı koydular. Raporların tamamına yakını; “Arkanıza bakmadan Türkiye'den kaçın” tadında olunca hisse senetleri ucuzmuş, faizler yüksekmiş kimse umursamadı. Satmaya başladı! Raporlara yansıyan cümleler oldukça karamsar. Raydan çıkmış bir enflasyon, Hazine'nin rekor faizler ödediği yüklü Temmuz borçlanması, her geçen gün artan risk primi ve Erdoğan'ın para politikasında aktif rol oynayacağını gösteren emareler… 

Borsada alınan nedir? Şirket hisseleri. Türkiye'nin ekonomisi kötü giderken şirketlerin iyiye gitmesi mümkün mü?  Borsa'da satan kim? Yabancı yatırımcı… Dünkü işlemlerde net 1 milyar liranın üzerinde hisse senedi sattılar. Bunlar pozisyon kapatma şeklinde. Türkiye'yi izlemek için kenara çekiliyorlar. İşin açıkçası dünyada da gelişen piyasalardan para çıkışı var. Bize özel durum ile küresel tercih bir araya gelince piyasalar girdaba giriyor. Türkiye'de girdaba en yakın ülkelerin başında gelince… Yabancı döne döne hisse satıyor, ülke pozisyonunu kapıyor. 

Yeni Kabine Sonrası Dövizde Beklenen Düşüş Olmadı!..

Yeni kabine 9 temmuz akşamı açıklandığında 10 Temmuz sabahında döviz kurunun düşeceği borsanın yükseleceği öngörülüyordu maalesef beklenen olmadı. Dolar kuru güne 4.70 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.76 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise 5.57 TL seviyelerinde... 

Bazı Türk Ekonomistin yorumlarına göre ABD-Çin Ticaret savaşlarının piyasaları olumsuz etkilediği belirtilse de yabancı ekonomistler yeni kabinede ekonominin aile meselesi haline getirilmesine olumsuz bakıyor. Buna göre birçok yabancı yatırımcı da yabancı ekonmistler gibi düşünüyor.

 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Yeni Kabine Ve EkonomiYeni Kabineden Sonra Ekonomi
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ali 1 gün önce

suni para başka birşey değil

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Oktay 1 gün önce

Abicim siz rahat olun kabine şimdi şaaaaakkk diye 10 milyar dolar bozdurur millet şok olur hemen arkasından şaaakk bi 10 milyar dolar daha bozdurdun mu bu ekonomi lobisini çil yavrusu gibi dağıtırlar bizim aklımızda ancak bukadar ironiyle ekonomi yönetilir

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