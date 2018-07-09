Yeni Kabine Açıklaması Sonrası Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Uçuşa Geçti

Yeni kabinenin açıklanmasının ardından adeta dolar uçuşa geçti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre döviz kurları ciddi bir artışa geçti. Yeni kabine açıklanmadan önce 4,51 TL seviyesine kadar düşerek son 1 aın en iyi seviyesine gelen dolar kuru, kabinenin açıklanmasının ardından 4,73 TL seviyesine kadar çıktı. Kabine açıklanmadan önce gün içinde 5,30'ları gören Euro ise 5,56 seviyesine kadar çıktı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM İSE ŞU ŞEKİLDE

MERKEZ BANKASINDA YENİ DÖNEM

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış" ibaresi ile "Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı.

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ

11 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Mayıs 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 5,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 5,1-5,9 milyar dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 53,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 56 milyar dolar, en düşük beklenti ise 49,3 milyar dolar oldu.

Cari işlemler açığı, nisanda 5 milyar 426 milyon dolar, 12 aylık açık ise 57 milyar 73 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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