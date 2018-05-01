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Yeni İş Kuran Gençlere 1 Yıl Boyunca Devlet Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, ekonomi paketiyle birlikte ne tür düzenlemelerin geleceğini açıkladı.

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Yeni İş Kuran Gençlere 1 Yıl Boyunca Devlet Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, ekonomi paketiyle birlikte ne tür düzenlemelerin geleceğini açıkladı.

01 Mayıs 2018 Salı 15:39
Yeni İş Kuran Gençlere 1 Yıl Boyunca Devlet Desteği

Yeni iş kuran gençlere yönelik yapılacak düzenlemelere değinen Sarıeroğlu, "Yeni iş kuran gençlerimize 3 yıl boyunca vergileriyle ilgili bir desteğimiz vardı. Buna yeni bir halka ekledik. 18-29 yaşındaki yeni iş kuran gençlerimizin 1 yıl boyunca sosyal güvenlik primlerini devlet olarak karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

MEMUR ALIMLARI AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

KPSS ile Memur alımları ve sözleşmeli personel alımlarının eskisi gibi devam edeceğini söyleyen Çalışma Bakanı, "KPSS ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek." dedi.

EMEKLİLERE  RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ 1000 TL İKRAMİYE VERİLECEK

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi konusuna da değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "En önemli şey emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda yapmış olacağımız 1000 TL'lik bayram ikramiyesi." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.05.2018 15:43
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanıçalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu
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Ahmet 1 saat önce

Bu bakanını derhal istifa etmesi lazım bunu döneminde işsizlik için hiçbirşey yapılmadı

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