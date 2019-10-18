yeni iphone ların ilk satışı gece başladı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Apple'ın yeni iPhone modellerini Türkiye’de satışa çıktığı ilk anlarda teknoloji severlerle buluşturdu.

17 Ekim’i 18 Ekim’e bağlayan gece İstanbul İstinye Park, Kadıköy Tepe Nautilus, İzmir Forum Extra ve Ankara Ankamall mağazalarını açan Teknosa, iPhone’un en yeni modellerini Türkiye’de ilk kez deneyimlemek isteyen teknoloji meraklılarını ağırladı ve gece 00.01 itibarıyla ilk iPhone satışlarını gerçekleştirdi.

Teknosa’dan yapılan açıklamada, Türkiye'de oldukça büyük ilgi gören iPhone’un en son modeline sahip olmak isteyenler için ekim sonuna kadar özel avantajlar sunulacağı belirtildi. 18-31 Ekim tarihleri arasında iPhone 11’de ING ve Akbank kredi ile peşin fiyatına 6 taksit uygulanacak. Ayrıca, eski telefonunu getirenler yeni iPhone 11’e 3.999 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

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