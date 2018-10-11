yeni havalimanı nda thy nin ilk uçuş fiyatları belli oldu

İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacak açılışına sayılı günler kaldığından dolayı Türk Hava Yollarının (THY) yeni meydandan ilk uçuşlarını nasıl gerçekleştireceği merak ediliyordu. Resmi açılış, yurtdışından gelecek olan büyük bir davetli topluluğu eşliğinde tören ile yapılacak. Açılışı törenini Cumhurbaşkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve havalimanının işletmeci kuruluşu İstanbul Grand Airport (İGA) birlikte organize ediyor.

KATILIMIN YOĞUN OLMASI BEKLENİYOR

Törene yurtdışında katılacak resmi davetliler arasında Eurocontrol, ICAO gibi dünya havacılık otoriteleri, havayollarının yöneticileri, ulaştırma bakanları ve devlet başkanları da yer alacak. Şu ana kadar ciddi anlamda davet icabet edip, katılacağını bildirenler olmuş. Yurtdışından her düzeyde katılımın yoğun olacağı ve bunun da özellikle yeni havalimanının çok merak edilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Yeni havalimanı, büyük bir törenle 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhuriyet'in 95. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde açılacak. 30 Ekim 2018 tarihinde ise tören sonrası düzenlemeler, temizlik ve ilk uçuş için hazırlıklar yapılacak. 31 Ekim2018 tarihinde de THY ilk uçuşlarını Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı’na gerçekleştirecek.

HER GÜN 5 GİDİŞ GELİŞ

Türk Hava Yolları, büyük göçü gerçekleştireceği 30-31 Aralık 2018 tarihine kadar olan 2 aylık dönemdeki ticari test amaçlı düzenli uçuşlarına ise 1 Kasım 2018 tarihinde başlayacak. Daha önce 2 ayda toplam 30 uçuş yapılması planladığı yazılmıştı. Yeni düzenlemeye göre THY, 1 Kasım 2018 tarihinden başlamak üzere günde 5 kalkış, 5’te iniş olacak şekilde uçuş planı yaptı. Her gün İstanbul Yeni Havalimanı’ndan 5 noktaya, yurtiçinde Ankara, Antalya, İzmir ve yurtdışında ise Bakü ile Ercan’a gidiş-dönüş uçuşlar yapılacak. 2 aylık dönemdeki kampanyalı ücretlerde şöyle olacak; Ankara, Antalya ve İzmir tek yön 59 TL , Ercan’a tek yön 179 TL, Bakü’ye gidiş-dönüş 99 ABD dolar olacak.

İLK UÇUŞ 11:10'DA ANKARA'YA

Habertürk'ten Güntay Şimşek'in haberine göre Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek uçuş takvimi de belli oldu. Buna göre 31 Ekim 2018 tarihinde ilk uçuş Ankara’ya saat 11:30’da yapılacak. Ankara Esenboğa’dan İstanbul Yeni Havalimanına dönüş uçuşu da saat 13:30’da gerçekleştirilecek. Aynı gün ikinci uçuş KKTC Ercan Havalimanı’na 17:30’da yapılacak. 2 aylık düzenli uçuşlar ise şöyle gerçekleşecek; Her gün İstanbul Yeni Havalimanından Ankara 11:10 gidiş, 13:30 dönüş. Antalya’dan İstanbul Yeni Havalimanına 11:00’de geliş, 13:40’ta dönüş. İstanbul Yeni Havalimanından İzmir’e ilk uçuş 1 Kasım’da saat 15:55’te yapılacak dönüşü ertesi gün saat 08:35'te olacak. Sonraki günler bu saatlerde uçuşlar yapılacak. 31 Ekim 2018 tarihinde başlayacak İstanbul Yeni Havalimanı-Ercan uçuşları da 17:30 gidiş, ertesi gün 05:35 dönüş şeklinde olacak. 1 Kasım 2018 tarihinde başlayacak İYH-Bakü seferleri de 15:55 gidiş, ertesi gün 08:35 Bakü’den dönüş şeklinde gerçekleştirilecek.

Yeni havalimanından şehir merkezine karayoluyla ulaşım İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde olacak. Daha önce ilk ihale iptal edilip, ikincisine çıkıldığında, tek ulaşım kaynağı olan karayolunda geç yapılan ihale nedeniyle sorunlar olabileceği tartışılmıştı. İETT tarafından yapılan 3. Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni ikincisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs A.Ş kazandığı için ulaşım hizmetini aynı şirketin 29 Ekim 2018 tarihinde başlaması bekleniyor. Bir aksilik yaşanmaması için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi her hâlükârda devrede olacak.

Açılışından itibaren İstanbul Yeni Havalimanı'nın yolcuda yaklaşık yüzde 75'in üzerine çıkan pay Türk Hava Yollarının olacağı belirtiliyor. THY’den aldığım bilgiler bu yönde. Ayrıca yeni havalimanına THY’nin büyük taşınmasının ertelenmesi sebebiyle, iki havalimanından uçuş yapılacağı için İstanbul Yeni Havalimanı 31 Aralık tarihine kadar “ISL” kodunu kullanacak. Taşınma sonrasında ise “IST” kodunu kullanmaya başlayacak. Dolayısıyla THY’nin satışa çıkaracağı İYH uçuşlu biletlerde “ISL” kodu yer alacak.

Sonuç olarak; Türk Hava Yollarının kampanyalı fiyatlarıyla dünyanın merak ettiği yeni havalimanını hem karadan, hem de havadan görme imkanı var. Günde 5 kalkış, 5 de geliş olacağı için meydanda yoğunlukta yaşanmayacak. Gezip, dolaşma imkanı olacak.

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