Yeni Ekonomi Programı'ndan Kiracıya Güzel Haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın detaylarını paylaştığı Yeni Ekonomi Programı'nda ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren çok önemli bir bilgiye yer verildi. Şimdiye kadar kira artışları ÜFE yani Üretici Fiyat Endeksi'ne göre yapılmaktaydı. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak artık kira artışlarının TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre yapılacağını açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? TÜFE'ye göre kira hesaplaması nasıl yapılır?

YENİ EKONOMİ PROGRAMINA GÖRE KİRA NASIL HESAPLANIR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in rakamlarına göre TÜFE ağustos ayında % 2,30 artarken yıllık bazda % 17,90 oldu. Ağustos ayı yurt içi ÜFE ise % 32 oldu. Yani şuan kira artışında baz alınan ÜFE, TÜFE'nin neredeyse iki katı. 1000 lira kira ödeyen bir vatandaşın ÜFE'ye göre artış miktarı 320 lira olacakken TÜFE'ye göre artış 179 lira olacak. Bu da ev sahibinden çok kiracının işine yarayacak bir gelişme...

ÜFE NEDİR?

Üretici Fiyatı Endeksi ya da kısaltması, Belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir. Aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır.

TÜFE NEDİR?

TÜFE tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE, İstatistik bilimindeki indeks sayılar ile hesaplanır. Belli bir yıl seçilir ve bu yıl temel yıl kabul edilir.

Kaynaklar: İnternet Haber

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