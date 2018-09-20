Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yeni Ekonomi Programı'ndan Kiracıya Güzel Haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'ndan milyonlarca kiracıyı sevindirecek güzel bir haber çıktı. Kira artışları bundan böyle ÜFE'ye göre değil TÜFE'ye göre belirlenecek. Bu da kiraların yıllık olarak daha az aratacağı anlamına geliyor. Peki kim ne kadar kira ödeyecek? İşte yeni kira hesaplama yöntemi...

banner396

Yeni Ekonomi Programı'ndan Kiracıya Güzel Haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'ndan milyonlarca kiracıyı sevindirecek güzel bir haber çıktı. Kira artışları bundan böyle ÜFE'ye göre değil TÜFE'ye göre belirlenecek. Bu da kiraların yıllık olarak daha az aratacağı anlamına geliyor. Peki kim ne kadar kira ödeyecek? İşte yeni kira hesaplama yöntemi...

20 Eylül 2018 Perşembe 15:44
Yeni Ekonomi Programı'ndan Kiracıya Güzel Haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın detaylarını paylaştığı Yeni Ekonomi Programı'nda ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren çok önemli bir bilgiye yer verildi. Şimdiye kadar kira artışları ÜFE yani Üretici Fiyat Endeksi'ne göre yapılmaktaydı. Fakat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak artık kira artışlarının TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre yapılacağını açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? TÜFE'ye göre kira hesaplaması nasıl yapılır?

YENİ EKONOMİ PROGRAMINA GÖRE KİRA NASIL HESAPLANIR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in rakamlarına göre TÜFE ağustos ayında % 2,30 artarken yıllık bazda % 17,90 oldu. Ağustos ayı yurt içi ÜFE ise % 32 oldu. Yani şuan kira artışında baz alınan ÜFE, TÜFE'nin neredeyse iki katı. 1000 lira kira ödeyen bir vatandaşın ÜFE'ye göre artış miktarı 320 lira olacakken TÜFE'ye göre artış 179 lira olacak. Bu da ev sahibinden çok kiracının işine yarayacak bir gelişme...

ÜFE NEDİR?
Üretici Fiyatı Endeksi ya da kısaltması, Belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir. Aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır.

TÜFE NEDİR?
TÜFE tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. TÜFE, İstatistik bilimindeki indeks sayılar ile hesaplanır. Belli bir yıl seçilir ve bu yıl temel yıl kabul edilir.

Kaynaklar: İnternet Haber

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.09.2018 17:23
Anahtar Kelimeler:
yeni ekonomi programı ndan kiracıya güzel haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yunus aktas 1 saat önce

Aman ufe tüfe kalsın bizim ev sahibi yılda 100 liradan fazla zam yapmaz. Bu yıl sağolsun 50 lira yaptı ekonomi kötü diye

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Elif 1 saat önce

Bundan bizim ev sahibinin haberi olacak mı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kazim 56 dakika önce

Elif yorumun güldürdü:)

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ekonomi uzmanlarından Yeni Ekonomi Programı'na İlk Yorumlar
Ekonomi uzmanlarından Yeni Ekonomi Programı'na İlk Yorumlar
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı : 2 Milyon İstihdam Sağlayacağız
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı : 2 Milyon İstihdam Sağlayacağız
Elektrik Faturasında Nasıl Tasarruf Yapılır?
Elektrik Faturasında Nasıl Tasarruf Yapılır?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim