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Yeni Dönem ! Fiyatlar Değişiyor

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamada olan ücretli poşet uygulamasına ilişkin yeni dönemler başlıyor. Konu ile ilgili olarak 1 Mayıs'ta ücretler değişecek. İşte ayrıntılar.

Yeni Dönem ! Fiyatlar Değişiyor

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamada olan ücretli poşet uygulamasına ilişkin yeni dönemler başlıyor. Konu ile ilgili olarak 1 Mayıs'ta ücretler değişecek. İşte ayrıntılar.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:47
Yeni Dönem ! Fiyatlar Değişiyor

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamada olan ücretli poşet uygulamasına ilişkin yeni dönemler başlıyor. Konu ile ilgili olarak 1 Mayıs'ta ücretler değişecek. İşte ayrıntılar
2019 yılının ilk gününden itibaren uygulamaya konulan ücretli poşet uygulaması 1 Mayıs'tan itibaren yeni düzenlemeye tabi olacak. Tüm plastik poşetlere sabit fiyat uygulaması getirilecek. 

ÜCRETLER DEĞİŞİYOR

1 Ocak 2019'dan itibaren uygulamaya konulan ve plastik poşet kullanımında yüzde 70'e varan azalmaya neden olan ücretli poşet uygulamasında ücretler değişiyor. Mağazalarda tüketiciden poşetler için 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen ücretlerin alınması ile ilgili düzenleme yapılacağı açıklandı.

Ücretli plastik alışveriş poşeti uygulaması yeniden düzenleniyor. Buna göre 1 Mayıs 2019'dan yıl sonuna kadar, tüm plastik poşetler vergiler dahil 25 kuruştan ucuza ya da pahalıya satılamayacak.

Market poşetleri 25 kuruşa satılmaya, reyon poşetleri ücretsiz verilmeye devam edecek. Ancak perakende mağazaların 50 kuruş ila 1 lira arasında sattığı plastik poşetler de bundan böyle 25 kuruş olacak.

Mağaza poşetlerinin mevzuata girmediğini belirten Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, şimdiye kadar tüketicilerin 25 kuruşun üstünde ödedikleri poşet ücretlerinden mağazaların kâr sağlayacağını belirtti.

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