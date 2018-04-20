Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yeni AVM'nin Açılışı Yapıldı-1200 Personel Alınacak

39 Burda AVM'nin açılışı yapıldı. Yapılan açılış ile AVM hizmete açılırken 1200 kişiye istihdam kapısı olacağı söylendi.

banner396

Yeni AVM'nin Açılışı Yapıldı-1200 Personel Alınacak

39 Burda AVM'nin açılışı yapıldı. Yapılan açılış ile AVM hizmete açılırken 1200 kişiye istihdam kapısı olacağı söylendi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:54
Yeni AVM'nin Açılışı Yapıldı-1200 Personel Alınacak

Yeni bir alışveriş merkezi kuruluyor.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı tamamlanan Esas 39 Burda AVM'ye 1200 personel alımı yapılacak.

Lüleburgaz’ın İstasyon Caddesi üzerinde bülunan boş araziye yapılan Esas 39 Burda AVM'nin, modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden geniş lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapacak kafeteryaları, eğlenceli etkinlikleri ile Trakya Bölgesi’nin yeni çekim merkezi olacağı belirtildi.

Lüleburgaz’a en son trend markaları getirecek olan alışveriş merkezi, 600 araç kapasiteli otoparkı ve hizmete hazır mağazaları ile ziyaretçilerine yepyeni bir alışveriş ve eğlence deneyimi sunacak. Mimari konsepti, önde gelen markaları, farklı alışveriş ve eğlence anlayışı, profesyonel yönetim anlayışı ile şehrin ayrıcalıklı yeni yaşam merkezi Esas 39 Burda AVM, Trakya bölgesini yenilikler ile buluştururken, bin 200 kişiye de istihdam sağlayacak.

AÇILIŞI KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI YAPTI

AVM'nin açılışına Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Lüleburgaz 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Yavuz Bali, Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, yaptığı konuşmada “Anadolu’da Alışveriş merkezleri olmayan illerimize sosyal yaşam alanları yaratmak için yola çıktık. Lüleburgaz’da bugün hayata geçirdiğimiz Esas 39 Burda AVM, 1200 kişiye istihdam sağlayacaktır. Merkezimiz yaş-kış halkımızın buluşma noktası olacaktır. 200 milyon liraya mal olan merkezimizde 100 mağaza bulunmaktadır” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
39 Burda AvmLüleburgaz AvmSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müjdeyi Başdanışman Verdi: ÖTV'de İndirim Sinyali
Müjdeyi Başdanışman Verdi: ÖTV'de İndirim Sinyali
Bedelli Askerlikte Yeni Gelişme !
Bedelli Askerlikte Yeni Gelişme !
THY'den Biletlere Seçim Düzenlemesi Geldi
THY'den Biletlere Seçim Düzenlemesi Geldi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim