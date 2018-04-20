Yeni AVM'nin Açılışı Yapıldı-1200 Personel Alınacak

Yeni bir alışveriş merkezi kuruluyor.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı tamamlanan Esas 39 Burda AVM'ye 1200 personel alımı yapılacak.

Lüleburgaz’ın İstasyon Caddesi üzerinde bülunan boş araziye yapılan Esas 39 Burda AVM'nin, modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden geniş lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapacak kafeteryaları, eğlenceli etkinlikleri ile Trakya Bölgesi’nin yeni çekim merkezi olacağı belirtildi.

Lüleburgaz’a en son trend markaları getirecek olan alışveriş merkezi, 600 araç kapasiteli otoparkı ve hizmete hazır mağazaları ile ziyaretçilerine yepyeni bir alışveriş ve eğlence deneyimi sunacak. Mimari konsepti, önde gelen markaları, farklı alışveriş ve eğlence anlayışı, profesyonel yönetim anlayışı ile şehrin ayrıcalıklı yeni yaşam merkezi Esas 39 Burda AVM, Trakya bölgesini yenilikler ile buluştururken, bin 200 kişiye de istihdam sağlayacak.

AÇILIŞI KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI YAPTI

AVM'nin açılışına Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Lüleburgaz 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Yavuz Bali, Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, yaptığı konuşmada “Anadolu’da Alışveriş merkezleri olmayan illerimize sosyal yaşam alanları yaratmak için yola çıktık. Lüleburgaz’da bugün hayata geçirdiğimiz Esas 39 Burda AVM, 1200 kişiye istihdam sağlayacaktır. Merkezimiz yaş-kış halkımızın buluşma noktası olacaktır. 200 milyon liraya mal olan merkezimizde 100 mağaza bulunmaktadır” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA