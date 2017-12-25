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Yeni Asgari Ücret Bu Hafta Belli Olacak! İşte Şimdiye Kadar Açıklanan Rakamlar

2018 yılında geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespiti Komisyonları 3 toplantı gerçekleşti. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda , İkincisi Türk-İş Genel Merkezinde, Son toplantı TİSK'de yapıldı.

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Yeni Asgari Ücret Bu Hafta Belli Olacak! İşte Şimdiye Kadar Açıklanan Rakamlar

2018 yılında geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespiti Komisyonları 3 toplantı gerçekleşti. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda , İkincisi Türk-İş Genel Merkezinde, Son toplantı TİSK'de yapıldı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
Yeni Asgari Ücret Bu Hafta Belli Olacak! İşte Şimdiye Kadar Açıklanan Rakamlar

Yeni Asgari Ücret Bu Hafta Belli Olacak! İşte Şimdiye Kadar Açıklanan Rakamlar

2018 yılında geçerli olacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespiti Komisyonları 3 toplantı gerçekleşti. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda , İkincisi Türk-İş Genel Merkezinde, Son toplantı TİSK'de yapıldı.

TÜRK-İŞ KAÇ TL TALEP ETTİ , ÇALIŞMA BAKANI NE DEDİ?

Şimdiye kadar Türk-İş'in 1893 TL'lik asgari ücret talebinin haricinde herhangi bir rakam açıklanmadı. Asgari ücretle ilgili dün konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ,"Yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak." dedi.

TİSK FAZLA ZAM İSTEMİYOR

Geçtiğimiz senelerde işverenlere yapılan 100 TL'lik desteklerin önümüzdeki yıl bütçede yer almaması, TİSK'in daha önceki senelerde yapılan zamları örnek göstererek 'Sadece enflasyon odaklı teklif olmamalı, rekabet ve diğer faktörler göz önüne alınabilmeli' şeklindeki açıklamalar TİSK'in çok düşük bir miktarda zam teklifi ile geleceğini gösteriyor. Asgari ücretin 1500-1600 TL arasında bir rakamda olması beklentiler arasında.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR EN AZ 2 BİN TL DİYOR

Asgari ücretli çalışanların bir kısmı en az 2 bin TL derken, bir kısım da asgari ücrete gelecek bir zammın her şeyi etkileyeceği görüşünde. Peki sizler ne düşünüyorsunuz sizce asgari ücret ne kadar olmalı? asgari ücretle ilgili düşüncelerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 25.12.2017 15:52
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Yorumlar
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Samet 14 saat önce

Asgari ücrer 2000 lira olursa ekmek 2.5 lira olur

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Hüzün 14 saat önce

Asgari ücrete zam gelse nolur herşey pahalandıktan sonra

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Latife Maral 13 saat önce

Hayat şartlarına bakacak olursak 2000 bile az . inşAllah herkesin mutlu olacağı bir rakam açıklanır ...hayat şartlarıda göz önüne alınarak ..

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Zeliha 13 saat önce

1900

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Ersin 12 saat önce

Asgari ücret artsa dahi devlet bunu bizden mislisiyle çıkaracak bence normal olsun benim düşüncem bu.

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Murat 11 saat önce

Askeri ücret 2000 TL olsunda herşeye zam gelsin bir tek askeri ücretle çalışan kişilere özel zam gelmiyor askeri ücret 2000 TL olması herkesin yüzünü güldürür çocuklarımiza birşey alacakken bile saatlerce düşünüp alıyoruz ama 2000 TL güzel bi rakam inşAllah bizi üzmezler 2000 TL olur askeri ücret

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Murat 11 saat önce

Askeri ücret 2000 TL olsunda herşeye zam gelsin bir tek askeri ücretle çalışan kişilere özel zam gelmiyor askeri ücret 2000 TL olması herkesin yüzünü güldürür çocuklarımiza birşey alacakken bile saatlerce düşünüp alıyoruz ama 2000 TL güzel bi rakam inşAllah bizi üzmezler 2000 TL olur askeri ücret

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asgari 11 saat önce

asgari ucretin uygulandıgı ulkemizde gelır vergısı kesıntısı %35 zam hayal acıklamalara göre calısan feragat etsin diyorlar hic feragat edelim diyen yok onemli olan alt tabaka degil onemli üst tabaka sıkıntı cekmesin gerisi hikaye

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