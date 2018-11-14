Yavuz Sultan Selim Camii'nin Borcundan Dolayı Elektiriği Kesildi, Sayacı Söküldü

İstanbul'da bulunan Yavuz Selim Cami'nin ısınma giderlerinden kaynaklanan borcu nedeniyle elektriği kesildi. Aboneliğini de iptal edilen caminin elektrik sayacı söküldü.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İstanbul'un en büyük camilerinden olma özelliğini taşıyan Fatih semtinde bulunan Yavuz Selim Cami'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik ekipleri tarafından borcu sebebiyle elektriği kesilen caminin, aboneliğinin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. Cami görevlileri, camiyi ısıtamadıklarını ve cemaatin ciddi manada mağdur olduğunu açıkladı.
Camilerin bazı giderleri devlet ve belediyeler tarafından karşılanırken cami içinin ısıtılması konusunda ise farklı bir sayaç ve elektrik aboneliği gerekiyor ve ısınma giderleri caminin kendi bütçesinden karşılanıyor.
SAYAÇ VE KABLOLAR SÖKÜLDÜ
Birkaç aydır faturaları ödenmeyen camiye gelen BEDAŞ görevlileri caminin elektriğini kesti daha sonra caminin elektrik aboneliğini de iptal ederek sayacı ve kabloları söktü.
YENİDEN ABONELİK PARASI İSTENDİ
Cami cemaatinin aralarında para toplayıp borcu ödemek istemesi üzerine ise Boğaziçi Elektrik'ten kendilerine yapılan açıklamada, aboneliklerinin iptal olduğu, bu nedenle yeniden para yatırarak abone olmaları gerektiği bilgisi verildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
De gidin isinize ya
Malmısınız MK Kaçak elektrik kullananlardan alamazsınız gelir camiinin elektriğini kesersiniz
Diyanete verilen butce yetmiyo ek butce talep ediyo diyanet baskani zirhli mercedes le geziyo ama caminin elektrigi kesiliyo kafalar yine piril piril
Allahtan korkun bunca insani yoldunuz yetmez mi bide camiye goz diktiler bunu yapanlarin eline bu haklari veren utansin sonrada hristiyanlar muslumanlara karsi savas aciyor diyorlar ama onlardan once bizim kendi insanimiz bunu yapiyor