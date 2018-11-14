Yavuz Sultan Selim Camii'nin Borcundan Dolayı Elektiriği Kesildi, Sayacı Söküldü

İstanbul'da bulunan Yavuz Selim Cami'nin ısınma giderlerinden kaynaklanan borcu nedeniyle elektriği kesildi. Aboneliğini de iptal edilen caminin elektrik sayacı söküldü.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İstanbul'un en büyük camilerinden olma özelliğini taşıyan Fatih semtinde bulunan Yavuz Selim Cami'sinde elektrik kesintisi yaşanıyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik ekipleri tarafından borcu sebebiyle elektriği kesilen caminin, aboneliğinin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. Cami görevlileri, camiyi ısıtamadıklarını ve cemaatin ciddi manada mağdur olduğunu açıkladı.

Camilerin bazı giderleri devlet ve belediyeler tarafından karşılanırken cami içinin ısıtılması konusunda ise farklı bir sayaç ve elektrik aboneliği gerekiyor ve ısınma giderleri caminin kendi bütçesinden karşılanıyor.

SAYAÇ VE KABLOLAR SÖKÜLDÜ

Birkaç aydır faturaları ödenmeyen camiye gelen BEDAŞ görevlileri caminin elektriğini kesti daha sonra caminin elektrik aboneliğini de iptal ederek sayacı ve kabloları söktü.

YENİDEN ABONELİK PARASI İSTENDİ

Cami cemaatinin aralarında para toplayıp borcu ödemek istemesi üzerine ise Boğaziçi Elektrik'ten kendilerine yapılan açıklamada, aboneliklerinin iptal olduğu, bu nedenle yeniden para yatırarak abone olmaları gerektiği bilgisi verildi.

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