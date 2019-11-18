Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106442
ALTIN
269.622
DOLAR
5.7354
STERLIN
7.4331
EURO
6.3459
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Banka borcu olanlar dikkat! Ödeyenler kara listeden çıkıyor
Bakan Açıkladı: Belgesi Olmayanlar Bu İşleri Yapamayacak!
Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Personel Alıyor! Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları...

Yatırımlarına doğru yön vermek isteyen Fon Bilen’e soracak!

NN Hayat ve Emeklilik, Smart Advice Finansal Teknolojiler ile çözüm ortaklığına giderek müşterileri için yeni bir hizmeti hayata geçirdi. ‘Fon Bilen’ yatırımlarına daha doğru yön vermek isteyenler için piyasaları takip edip, risk profiline göre uygun ve en güncel fon karma önerileri sunacak.

Yatırımlarına doğru yön vermek isteyen Fon Bilen’e soracak!

NN Hayat ve Emeklilik, Smart Advice Finansal Teknolojiler ile çözüm ortaklığına giderek müşterileri için yeni bir hizmeti hayata geçirdi. ‘Fon Bilen’ yatırımlarına daha doğru yön vermek isteyenler için piyasaları takip edip, risk profiline göre uygun ve en güncel fon karma önerileri sunacak.

18 Kasım 2019 Pazartesi 11:07
Yatırımlarına doğru yön vermek isteyen Fon Bilen’e soracak!

Dünyanın en köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, “Önce Sen” mottosuyla müşterilerine özel, ayrıcalıklı ve avantajlarla dolu bir dünya sunmaya devam ediyor.

NN Hayat ve Emeklilik, yatırımlarını değerlendirmek isteyenler için “Fon Bilen” uygulamasını, NN Senin Mobilin ve internet şubesi üzerinden hayata geçirdi. Fon Bilen, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki birikimlerini doğru bir şekilde değerlendirmeyi düşünenlere, uygun ve en güncel fon karma önerilerini sunuyor. Müşterilerinin yerine değişen piyasa koşullarını takip eden Fon Bilen, risk profiline en uygun fon paketlerini öneriyor. Fon tercihleri için piyasaları takip etmekte zorlananlara da destek sağlıyor.

Birikimlerini en iyi değerlendirmenin yolu

NN Hayat ve Emeklilik olarak müşteri odaklı çözümler sunduklarını belirten Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican; “Müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda kendilerine özel ayrıcalıklı hizmet sunma anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fon Bilen hizmetimizi de bu bakış açımız doğrultusunda ve NN Group’un da köklü geçmişi ve deneyiminden aldığımız ilhamla “Önce Sen” diyerek hayata geçirdik. Biz müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamayı ve onlara hayallerinin peşlerinden gitmeleri için yardımcı olmayı amaçlıyoruz. NN olarak her zaman hayatlarının ve geleceklerini güvence altına almak için müşterilerimizin yanlarında olacağız ve yenilikçi projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

NN Senin Mobilin’den kolayca üye olunabiliyor

Avantajlarının yanı sıra kolay kullanımıyla da öne çıkan Fon Bilen, piyasada oluşan dalgalanmalar doğrultusunda otomatik fon karma önerisi sunuyor. Kullanıcılar, Fon Bilen sayesinde risk tercihlerine göre belirli aralıklarla kendilerine sunulan en ideal fon tavsiyesilerinden yararlanarak fon dağılımlarını birkaç saniyede değiştirme fırsatı buluyor. Fon Bilen’i kullanmak için, NN Senin Mobilin uygulamasını AppStore veya GooglePlay’den indirmek, kimlik numarası ve SMS ile gelen şifreyle giriş yapmak gerekiyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yatırımlarına doğru yön vermek isteyen fon bilen e soracak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tek kâr eden kulüp Galatasaray!
Tek kâr eden kulüp Galatasaray!
Şirket kuracak genç girişimcilere önemli yıl sonu hatırlatması: 29 yaş altı vergi muafiyeti
Şirket kuracak genç girişimcilere önemli yıl sonu hatırlatması: 29 yaş altı vergi muafiyeti
'Meclis bütçesinden yurt dışı ziyaretine 6 milyon TL harcandı'
'Meclis bütçesinden yurt dışı ziyaretine 6 milyon TL harcandı'

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim