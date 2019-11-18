Yatırımlarına doğru yön vermek isteyen Fon Bilen’e soracak!

Dünyanın en köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, “Önce Sen” mottosuyla müşterilerine özel, ayrıcalıklı ve avantajlarla dolu bir dünya sunmaya devam ediyor.

NN Hayat ve Emeklilik, yatırımlarını değerlendirmek isteyenler için “Fon Bilen” uygulamasını, NN Senin Mobilin ve internet şubesi üzerinden hayata geçirdi. Fon Bilen, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki birikimlerini doğru bir şekilde değerlendirmeyi düşünenlere, uygun ve en güncel fon karma önerilerini sunuyor. Müşterilerinin yerine değişen piyasa koşullarını takip eden Fon Bilen, risk profiline en uygun fon paketlerini öneriyor. Fon tercihleri için piyasaları takip etmekte zorlananlara da destek sağlıyor.

Birikimlerini en iyi değerlendirmenin yolu

NN Hayat ve Emeklilik olarak müşteri odaklı çözümler sunduklarını belirten Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican; “Müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda kendilerine özel ayrıcalıklı hizmet sunma anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fon Bilen hizmetimizi de bu bakış açımız doğrultusunda ve NN Group’un da köklü geçmişi ve deneyiminden aldığımız ilhamla “Önce Sen” diyerek hayata geçirdik. Biz müşterilerimizin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamayı ve onlara hayallerinin peşlerinden gitmeleri için yardımcı olmayı amaçlıyoruz. NN olarak her zaman hayatlarının ve geleceklerini güvence altına almak için müşterilerimizin yanlarında olacağız ve yenilikçi projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

NN Senin Mobilin’den kolayca üye olunabiliyor

Avantajlarının yanı sıra kolay kullanımıyla da öne çıkan Fon Bilen, piyasada oluşan dalgalanmalar doğrultusunda otomatik fon karma önerisi sunuyor. Kullanıcılar, Fon Bilen sayesinde risk tercihlerine göre belirli aralıklarla kendilerine sunulan en ideal fon tavsiyesilerinden yararlanarak fon dağılımlarını birkaç saniyede değiştirme fırsatı buluyor. Fon Bilen’i kullanmak için, NN Senin Mobilin uygulamasını AppStore veya GooglePlay’den indirmek, kimlik numarası ve SMS ile gelen şifreyle giriş yapmak gerekiyor.

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