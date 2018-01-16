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Yatırım Yapanları Pişman Etti! Bitcoin'de Sert Düşüş

Çin'in bitcoin alım satımlarına yönelik yasaklama kararı alacağının duyulması ile birlikte dijital para Bitcoin'de sert kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Piyasa değeri 200 milyar doların altına düşen Bitcoin son zamanlarda yatırımcılarını mutsuz ediyor.  Dijital para Bitcoin'de bu hafta da ciddi kayıplar yaşanıyor.

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Yatırım Yapanları Pişman Etti! Bitcoin'de Sert Düşüş

Çin'in bitcoin alım satımlarına yönelik yasaklama kararı alacağının duyulması ile birlikte dijital para Bitcoin'de sert kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Piyasa değeri 200 milyar doların altına düşen Bitcoin son zamanlarda yatırımcılarını mutsuz ediyor.  Dijital para Bitcoin'de bu hafta da ciddi kayıplar yaşanıyor.

16 Ocak 2018 Salı 13:15
Yatırım Yapanları Pişman Etti! Bitcoin'de Sert Düşüş

Yatırım Yapanları Pişman Etti! Bitcoin'de Sert Düşüş

Çin'in bitcoin alım satımlarına yönelik yasaklama kararı alacağının duyulması ile birlikte dijital para Bitcoin'de sert kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Piyasa değeri 200 milyar doların altına düşen Bitcoin son zamanlarda yatırımcılarını mutsuz ediyor.  Dijital para Bitcoin'de bu hafta da ciddi kayıplar yaşanıyor.

Bitcoin 12 bin doların altına geriledi. En popüler dijital para Bitcoin, Çin hükümetinin alım satım işlemlerini yasaklayacağı yönündeki haberlerin etkisiyle 11 bin 450 dolar seviyelerine kadar düştü. Kısa sürede yüzde 13.8 düşüş gösteren ve 11 bin 810 dolardan işlem gören Bitcoin, geçen senenin aralık ayında 19 bin 891 doları görerek tüm zamanların en büyük rekorunu kırmıştı.

Çin hükümeti, kripto paralar için borsa benzeri hizmetler sunan online platformlar, mobil uygulamaları hedef alarak kripto paraya yönelik önlemlerini sıkılaştırıyor. Ülkenin bunu yapmasındaki asıl amaç parayı kontrol altına tutarak merkezi hale getirmek. Gerek yurt içi  gerekse deniz aşırı kripto para online platformlarına erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Çin'in kısa süre sonra kendi dijital parasını sunması bekleniyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.01.2018 13:17
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BitcoinBitcoin Son DakikaBitcoinde Sert Düşüş
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Serdar 2 saat önce

Güney Kore de Çin de borsaları yasaklamayacağını ama denetim altına alacağını söyledi. Bu aslında iyi bir şey. Çünkü devletin denetim altına aldığı bir değer, resmi olarak kabul ediliyor demektir. Şu an bir şok yaşandı ama uzun vadede artıları olacak. Bence kenarda parası olan hazır düşmüşken alım yapmalı.

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