Yatırım Ofisi Başkanı Belli Oldu!..

Ticaret Bakanlığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay atanırken Yatırım Ofisi Başkanlığına Salim Arda Ermut isimli bürokrat atandı.
Cumhurbaşkanı Eroğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur getirildi.
İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay, Yatırım Ofisi Başkanlığına ise Salim Arda Ermut getirildi.
KPSSCAFE.COM.TR | Ankara