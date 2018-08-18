Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yatırım Ofisi Başkanı Belli Oldu!..

Ticaret Bakanlığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay atanırken Yatırım Ofisi Başkanlığına Salim Arda Ermut isimli bürokrat atandı.

banner396

Yatırım Ofisi Başkanı Belli Oldu!..

Ticaret Bakanlığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay atanırken Yatırım Ofisi Başkanlığına Salim Arda Ermut isimli bürokrat atandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:19
Yatırım Ofisi Başkanı Belli Oldu!..

Ticaret Bakanlığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay atanırken Yatırım Ofisi Başkanlığına Salim Arda Ermut isimli bürokrat atandı.

Cumhurbaşkanı Eroğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur getirildi.

İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay, Yatırım Ofisi Başkanlığına ise Salim Arda Ermut getirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
yatırım ofisi başkanı belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin Kredi Notunu Düşürdüler
Türkiye'nin Kredi Notunu Düşürdüler
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklenti Anketini Açıkladı
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklenti Anketini Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığından son dakika 'tedbir' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığından son dakika 'tedbir' açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim