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Yaşlıya 1500 Lira ,Muhtaç Yakınına Bakana 1085 TL Maaş! Başvuru Şartları

65 yaş maaşına kimler başvurabilir? evde bakım ücreti için nereye başvuru yapılır? , Engelli evde bakım maaşı , yaşlı maaşı ve diğer konular kpss cafe adresinde.

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Yaşlıya 1500 Lira ,Muhtaç Yakınına Bakana 1085 TL Maaş! Başvuru Şartları

65 yaş maaşına kimler başvurabilir? evde bakım ücreti için nereye başvuru yapılır? , Engelli evde bakım maaşı , yaşlı maaşı ve diğer konular kpss cafe adresinde.

28 Haziran 2018 Perşembe 21:09
Yaşlıya 1500 Lira ,Muhtaç Yakınına Bakana 1085 TL Maaş! Başvuru Şartları

65 yaşın üzerindekilere 3 ayda bir bin 500 lira ödeyen Devlet, ödemeleri bundan sonra aylık yapacak. Yaşlı yakınına bakan kişilere de 1085 TL destek veriliyor. 65 Yaş aylığı için başvuruda bulunacak kişilerin 65 yaşını doldurmuş olması, hiç bir sosyal güvencesinin olmaması, nafaka gibi herhangi bir sürekli ödeme almıyor olması gerekiyor. Ayrıca 65 yaş maaşı almak isteyen kişinin sadece eşiyle kendi geliri dikkate alınıyor.

Bu sene itibariyle çiftin aylık gelirinin kişi başına düşen tutarı 484 liranın altındaysa 65 yaş maaşı başvuru yapan kişiye veriliyor.   Başvurular Sosyal Yardımlaşma Vakfına yapılıyor. Daha sonra valilik ya da kaymakamlıklara bağlı defterdarlık ya da mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınıyor. Belgeler SGK Primsiz Ödemeler birimine teslim ediliyor. Detaylı bilgilendirme ve formlar Aile Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebiliyor.

Ayrıca hastası ya da ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası alabiliyor. Gerekli şartları yerine getirenlere 1085 lira maaş bağlanıyor. Maaşın alınabilmesi için hane içi gelir şartlarının dikkatle incelenmesi gerekiyor. Detaylar Sosyal Yardımlaşma Vakıflarından öğrenilebiliyor.

KPSSCAFE - ANKARA

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Son Güncelleme: 28.06.2018 21:19
Anahtar Kelimeler:
YaşlıYaşlılara 1500
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