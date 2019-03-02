Yaşlılık Aylığına Başvuru Nasıl Yapılır?

Yaşlılık aylığına başvuru yapılır sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkgün Yazarı Özgür Kaya Yaşlılık Aylığı Başvurusu ile ilgili merak edilenleri yazdı. İşte detaylar...

Yazının ilgili kısmı şöyle;

Sigortalılara yaşlılık sigortasından (Emekli) aylık bağlanabilmesi için;

4/1-(a) sigortalılarının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra,

4/1-(b) sigortalıları için 6663 sayılı Kanun ile Kanunun 30 uncu ve geçici 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikler sonucu, 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında 1/3/2016 tarihinden önce tahsis talebinde bulunan sigortalılardan 4/1-(b) kapsamında sigortalılığa esas faaliyeti bulunanlara aylık bağlanabilmesi için sigortalılığa esas faaliyetinin sona erdirdiğini beyan etmesi gerekmekte iken, anılan tarihten itibaren tahsis talebinde bulunan sigortalılar için “sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceği”ni beyan etme şartı aranmaksızın, kendisinin veya varsa vekilinin veyahut vasisinin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi (Ek-2) ile Kurumun ilgili ünitesine başvurması veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden talepte bulunulması gerekir.

4/1-(c) bendi kapsamında çalışmakta olanların görev yapmakta oldukları kuruma, sigortalılıkları sona ermiş olanların kendisinin veya varsa vekilinin veyahut vasisinin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi (Ek-2) ile veya www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden talepte bulunulması gerekmektedir.

4/1-(a) sigortalılarından ilgili döneme ait aylık prim ve hizmet belgesi henüz Kuruma verilmemiş olanlar için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi beklenecek ve işveren tarafından bu belge Kuruma e-sigorta yoluyla gönderildikten sonra aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmaktadır.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olanların Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili biriminden alacakları vergi indirim belgesini Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine (Ek-2) eklemeleri gerekir.

Sigortalıların malullük aylığı bağlanması talebinde bulunduğu tarihte yaşlılık sigortasından da aylığa hak kazanma koşullarını yerine getirmesi halinde (belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma, sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılma ve Kurumdan yazılı istekte bulunma gibi),Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sigortalılardan yeni bir talep alınmaksızın malullük aylığı bağlanmasına ilişkin talepleri aynı zamanda yaşlılık aylığı bağlanmasına yönelik talep gibi değerlendirilmektedir.

Sigortalılarca adi posta yolu veya kargo ile veya Kuruma doğrudan yapılan yazılı başvurularda, aylık bağlanması talep tarihi olarak dilekçenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilen taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.

Aylığa hak kazanılmış ve aynı ay içinde olmak kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihinden sonra işinden ayrılan sigortalıların talepleri de geçerli sayılacaktır.