Yargıtay'dan Haftalık İzin Kararı!

İşveren çalışanının hak ettiği haftalık izinleri biriktirebilir mi, haftalık izni toplu kullandırabilir mi, haftalık izni bölerek kullandırabilir mi, haftalık izin en az ne kadar olmalıdır? Bu sorular çalışanlar ile işverenler arasında hep tartışılan bir konu olmuştur. Yargıtay bu konudaki tartışmaları bitirecek bir karar imza attı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığı işverenin çalışanına kullandıracağı haftalık izin süresinin 24 saatten az olamayacağı kararına hükmetti. Ayrıca Yargıtay iznin ikiye bölünemeyeceğine, haftalık izinlerin biriktirilip, toplu halde kullanılamayacağına hükmetti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haftalık izin konusunda içtihat metni özelliğinde karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararı aynı zamanda emsal karar niteliği de taşıyor.

Kalıp ustası olarak çalışan bir işçi, 5. İş Mahkemesi'ne başvuru yapıp, dava açarak, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini iddia etti. İşçi ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının işveren tarafından tarafına ödenmesini talep etti.

İŞVEREN SAVUNMA YAPTI!

Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise dava açan işçinin istifa etmesi üzerine iş sözleşmesinin sona erdiğini, fazla çalışma yapmadığı gibi tatillerde de çalışmadığını, taleplerinin haksız olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme, davalı taraf tarafından iş sözleşmesinin istifa ile sona erdiği savunulsa da bu hususun ispatlanamadığından davacının ihbar tazminatına hak kazandığı gibi fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacakları da olduğu gerekçesi ile davanın kabul edilmesine karar verildi. Kararı davalı temyiz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. 5. İş Mahkemesi, bilirkişiden rapor da alınarak davacının ihbar tazminatına hak kazandığı gibi fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacakları da olduğu fakat hafta tatili alacağı olmadığı gerekçesi ile davanın kısmen kabul edilmesi kararına hükmetti. Kararı davacı taraf da temyiz etti.

Dava dosyasını yeniden inceleyen ve değerlendirmeye alan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal niteliği taşıyan bir karara imza attı. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46'ncı maddesinde, işçinin haftalık izin hakkının hüküm altına alındığı anımsatılarak verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin yirmi dört saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. Somut uyuşmazlıkta, Mahkeme tarafınan itibar edilen bilirkişi raporunda davalı tanık beyanlarına göre davacının hafta tatili alacağının bulunmadığı belirtilmiştir. Tanık işçiler, iş yerinde 08:00-17:00 saatleri arasında 1 haftada 7 gün çalışıldığını; ancak memleketlerinden İstanbul'a gelen işçiler haftalık izinlerini biriktirerek toplu şekilde kullandıklarını dile getirmişlerdir. 4857 sayılı Kanunda fiili izin müessesesi yalnızca fazla çalışma için öngörülmüş olup çalışılan hafta tatili karşılığı izinle telafi edilemez.una göre Mahkemece davalı tanığına ayda kaç hafta 7 gün çalışma olduğu açıklattırılıp sonucuna göre davacının hafta tatili alacağının belirlenmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile talebin reddi bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur." denildi.

Kaynaklar; Takvim Gazetesi

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