yargıtay dan çalışanlara kötü haber

Yargıtay, çalışanları son derece yakından ilgilendiren emsal karar niteliğinde bir karar verdi. Yaz aylarının gelmesiyle yıllık izinlerini kullanarak tatil planları yapanlara kötü haber geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izin zamanının işveren belirler kararı verdi. İşçinin kendi isteğine göre tatil planı yapamayacağını, yıllık izin zamanını işverenin belirleyeceğine dair hüküm verdi.

Bursa'da, savunma sanayi sektöründe hizmet veren bir şirkette çalışan işçi, işverenin bilgisi dahilinde tatil planı yaparak hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada işyeri işveren değişikliğine giderek el değiştirdi. Yeni gelen işveren ve yönetim, hazırlıklarını tamamlayan ve otel rezervasyonlarını yaptıran çalışana izin kullanamayacağı tebliğ etti. Hazırlıkları tamam olan işçi büyük şok yaşadı.İşçi, haksız ve eşitlik ilkesine aykırı olan uygulama üzerine iş akdini tek taraflı feshetti. İşçiye ihbar tazminatı ödendi. Bursa 9. İş Mahkemesi'nde işveren hakkında dava açan tatil mağduru işçi, kağıt üzerinde işveren değişikliği yapıldığını, çalışma yerinin değişmediğini, her iki davalının işini aynı işyerinde yaptığını, iş akdini haklı nedenlerle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ve ücret farkı alacaklarının davalılardan tahsil edilmesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan davalı patron, iş akdinin davacı tarafından yıllık izin kullandırılmadığı gerekçesiyle feshedildiğini, fesih sebebinin İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılan haklı nedenle fesih halleri arasında bulunmadığını öne sürdü. Davacının fesih sebebiyle bağlı olduğunu, bu nedenle haklı fesih söz konusu olmadığını savunarak davanın reddi ile ihbar tazminatının davacı-karşı davalıdan tahsilini istedi. Mahkeme, davacının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne ve bununla bağlı olarak karşı davada ihbar tazminatının davacı-karşı davalıdan tahsiline karar verdi. Kararı davacı-karşı davalı avukatı ve vekili temyiz ederek yargıtaya taşıdı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal karar niteliğinde bir karara imza attı. Çıkan kararda, davacıya ait fesih bildiriminde, şirketin sağladığı tatil olanağından faydalanmak üzere gerekli izin tarihlerini yönetime ve insan kaynakları bölümüne bildirerek, otel rezervasyonu ve ödemelerini yaptırdığına dikkat çekildi.

Son gün yeni yönetim tarafından izin hakkını kullanamayacağının tarafına bildirildiği, bu haksız ve eşitlik ilkesine aykırı olan yazı nedeniyle iş akdinin tazminatları ödenerek fesih edilmesinin istendiğinin bildirildiği hatırlatıldı. Verilen kararda şu ifadelere yer verildi: "Davalı taraf, yıllık izin kullanma zamanını belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğunu, ihbar öneli verilmeden davacı işçi tarafından iş akdinin haksız olarak feshedildiğini savunmuştur. Yıllık ücretli iznin kullandırılmasının şekil ve zamanı işverenin yönetim hakkı kapsamında işverenin insiyatifindedir. İş sözleşmesi, personel yönetmeliği, TİS gibi taraflarca belirli tarih ve şekiller kararlaştırılmamış ise işçinin ne zaman ücretli izne çıkarılacağını belirleme yetkisi işverene aittir. Bu kapsamda yıllık ücretli izinlerin kullandırılmaması kural olarak işçiye haklı fesih imkanı vermez. Ancak işveren bu yönetim hakkını diğer hususlarda olduğu gibi iyi niyet kuralları içerisinde kullanmak zorundadır.

Somut uyuşmazlıkta Mahkemece, yıllık izin kullandırılmamasının İş Kanunu'nda sayılan haklı nedenle fesih sebepleri arasında yer almadığı ve bu nedenle davacı işçi tarafından gerçekleştirilen feshin haksız olduğu gerekçesiyle davacının kıdem tazminatı talebi reddedilmiş ise de, verilen karar eksik inceleme ve araştırmaya dayanmaktadır. Mahkemece; davalı işyerindeki izin uygulamasının nasıl olduğu araştırılmalı, davacının fesih bildiriminde belirtilen ilgili yıllık izin belgeleri istenmeli, otel rezervasyon ve ödeme belgeleri davacıdan istenmelidir. Davacının ne zaman yıllık izin talep ettiği, davalı tarafından yıllık izin verilip verilmediği hususları tespit edildikten sonra güven teorisi de dikkate alınarak varılacak sonuca göre asıl dava ve karşı dava hakkında bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynaklar; İHA

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