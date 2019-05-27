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Yargıtay'dan Yüzbinlerce Kişiye Kıdem Tazminatı Müjdesi!

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'den binlerçe çalışana müjde niteliğinde kdem tazminatı kararı geldi! Yargıtay, Gerçek ücreti üzerinden SGK primlerinin yatırılmamasının işçiye haklı nedenle fesih hakkı vereceğine hükmetti. Bu nedenle işten ayrılan bir işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi..

Yargıtay'dan Yüzbinlerce Kişiye Kıdem Tazminatı Müjdesi!

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'den binlerçe çalışana müjde niteliğinde kdem tazminatı kararı geldi! Yargıtay, Gerçek ücreti üzerinden SGK primlerinin yatırılmamasının işçiye haklı nedenle fesih hakkı vereceğine hükmetti. Bu nedenle işten ayrılan bir işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi..

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:19
Yargıtay'dan Yüzbinlerce Kişiye Kıdem Tazminatı Müjdesi!

Çalıştığı işyerinde, SGK prim ücretinin aldığı maaş üzerinden yatırılmadığını öğrenen çalışan, çalıştığı iş yerinden istifa etti. Kendi isteği ile istifa etmesini gerekçe sunan işveren, çalışanın kıdem tazminat ücretini vermeyi red etti. Konunun mahkeme taşınması ile, Yargıtay'dan kıdem tazminatı ödenmesi ile ilgili emsal karar niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtayın verdiği karara göre çalışan haklı görüldü ve kıdem tazminatı ödenmesine karar verildi. 

Mahkemede ifade veren davalı ise davacının işten çıkarılmadığını, uzun zamandır ayrılma hazırlıkları yaptığını kaydetti. Mahkeme, davalı işverenin istifâ ve devamsızlık savunmasının çelişkili olduğu, davacı işçinin sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmasına dâir isteği sebebiyle iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiği gerekçesi ile işçiyi haklı buldu. Kıdem ve ihbar tazminat talepleri kısmen kabul, yıllık izin talebi tamamen kabul ve fazla mesâi talebi ise tamamen reddedilmek suretiyle, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı vekili temyiz etti..

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise emsal bir karara imza attı. Davacının Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ücret bildiriminin gerçek ücreti üzerinden yapılması talebinin karşılanmaması üzerine, iş akdinin davacı işçi tarafından feshedildiğine dikkat çekildi.

Kararda, "Haklı sebeple dahi olsa iş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözetilerek, davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Hüküm altına alınan kıdem tazminatı dışındaki alacakların faiz başlangıcının dava dilekçesiyle istenen miktar bakımından dava, arttırılan miktar bakımından ise artırım tarihi olması gerekirken, alacakların tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir" denildi.

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