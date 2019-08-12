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Yargıtay'dan önemli karar ! İzne çıkacaklar dikkat...

Yerel mahkemenin kararını bozan mahkeme, izni iş yeri tarafından kabul edilmeden izne çıkan personelin iş sözleşmesinin feshine ve tazminat almamasına karar verdi.

Yargıtay'dan önemli karar ! İzne çıkacaklar dikkat...

Yerel mahkemenin kararını bozan mahkeme, izni iş yeri tarafından kabul edilmeden izne çıkan personelin iş sözleşmesinin feshine ve tazminat almamasına karar verdi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:51
Yargıtay'dan önemli karar ! İzne çıkacaklar dikkat...

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ücretli yıllık izin talebi kabul edilmemesine rağmen işe başlamayan çalışanın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. Daire, kıdem ve ihbar tazminatına karar veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Bir şirkette servis elemanı olarak çalışan kadın, doğum izni kullandı. Daha sonra 6 ay ücretsiz izin alan kadın, bu izninin sonunda yıllık izin talep etti. Çalışanın bu talebi, ücretsiz izin kullandığı gerekçesiyle reddedildi.

İşveren, farklı tarihlerde çalışana işe başlamasına yönelik ihtarname gönderdi. İşe başlamayan kadının iş sözleşmesi devamsızlık nedeniyle feshedildi. 

Bunun üzerine çalışan kadın tarafından dava açıldı. İş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ispat yükü kendisine düşen davalı işveren tarafından ispatlanamadığına hükmeden mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatına karar verdi. 

İlk derece mahkemesinin kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. 

Dairenin kararında, davacı çalışanın, doğum sonrasında ücretli izin hakkını kullandığı, daha sonra kadının 6 ay ücretsiz izne ayrıldığı belirtildi. 

Davacı çalışanın 6 aylık ücretsiz izninin bitimi sonrasında 14 günlük ücretli izin talebinde bulunduğu aktarılan kararda, işverenin bu talebi kabul etmediği, davacının de işe başlamadığı bildirildi. 

Kararda, işverenin yıllık izin talebi uygun görülmediği halde işe başlamayan davacıyı devamsızlık gerekçesiyle işten çıkarttığı hatırlatıldı. 

Yıllık izin talep eden işçiye izin verip vermemenin, kullanılacak iznin zamanını belirlemenin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğu ifade edilen kararda, "Doğum sonrasında yasal ücretli izin hakkını kullanıp, üzerine 6 ay ücretsiz izin kullanan davacıya talep ettiği 14 günlük yıllık iznin kullandırılmamasında davalının bu konudaki yönetim hakkını kötüye kullandığı söylenemez." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, işverenin fesihte haklı olduğu, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabul edilmesinin hatalı olduğu kaydedildi.

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