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Yargıtay'dan Milyonları İlgilendiren 'Kredi' Kararı

Yargıtay, bankadan kullanılan krediler için vatandaşlardan çeşitli isimlerde kesilen masrafların iadesi talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkeme kararını reddetti.

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Yargıtay'dan Milyonları İlgilendiren 'Kredi' Kararı

Yargıtay, bankadan kullanılan krediler için vatandaşlardan çeşitli isimlerde kesilen masrafların iadesi talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkeme kararını reddetti.

03 Nisan 2018 Salı 14:34
Yargıtay'dan Milyonları İlgilendiren 'Kredi' Kararı

Yargıtay, bankadan kullanılan krediler için vatandaşlardan çeşitli isimlerde kesilen masrafların iadesi talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkeme kararını reddetti.  Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Kullanılan krediler için çeşitli isimlerde kesilen masrafların iadesi için açılan davayı redden mahkeme kararını bozdu. Resmi Gazete'de de yayımlanan karara göre, Antalya'da yaşayan Ramazan Güney, bir bankadan kullandığı krediler sebebiyle çeşitli adlarda kesintiler yapıldığını ve iadesi için Tüketici Hakem heyetine başvurmuştu.

Başvurusu kabul edilmeyen Güney, Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuş, mahkemede bu başvuruyu reddetmişti. Yargıtay'a taşınan konuyla ilgili karar belli oldu. Kararda, "Haksız şart, tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.

Banka tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceği, belgelendirmediği masrafları isteyemeyeceği, davalı bankanın davacıdan tahsis ücreti ve dosya masrafı adı altında alınan masrafların zorunlu olduğu hususunda dosyaya herhangi bir belge sunmamış olduğu görülmekle, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin açıklanan bu nedenle kabulü gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.

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