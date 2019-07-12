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Volkswagen Yatırım İçin Türkiye'yi Seçti!

Almanya'nın otomotiv sektöründeki dev firması Volkswagen (VW), Bulgaristan ile Türkiye arasında tercih yapacak. Şirketin Denetim Kurulu sözcüsü yeni fabrikayla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını belirtti.

Volkswagen Yatırım İçin Türkiye'yi Seçti!

Almanya'nın otomotiv sektöründeki dev firması Volkswagen (VW), Bulgaristan ile Türkiye arasında tercih yapacak. Şirketin Denetim Kurulu sözcüsü yeni fabrikayla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını belirtti.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:55
Volkswagen Yatırım İçin Türkiye'yi Seçti!

Alman dergisi Automobilwoche, VW'nin yeni fabrikasının nereye kurulacağına ilişkin kesin bir karar almadığını yazdı.

Dergi, bu açıklamadan kısa bir süre önce Volkswagen'in İzmir'de fabrika kurmayı planladığını bildirmişti.

VOLKSWAGEN YENİ FABRİKASI NEREYE YAPILACAK?

Bünyesinde Audi, Skoda ve Seat'ı bulunduran Volkswagen'in yeni fabrikasını İzmir çevresine inşa edeceği öğrenildi.

VOLKSWAGEN NEDİR?

Volkswagen AG, Almanya'da, 1937 yılında tek model halk tipi otomobil üretimi için Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından Alman Otomotiv Birliği'ne kurdurulan otomobil firması.

Şirketin adı, Almanca'da halkın arabası anlamına gelmektedir.

Automobilwoche'nin kaynak göstermediği haberinde Volkswagen Denetim Kurulu'nun İzmir yakınlarında bir fabrika kurma kararı verdiği ve Volkswagen'in iştiraki Skoda'nın da burada üretilecek markalardan biri olacağı belirtilmişti.

Şirketin yılbaşından beri Bulgaristan ile Türkiye arasında kararsız kaldığı biliniyor.

VW'nin Türkiye'de karar kılarsa 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş oldu. Türkiye'de 1990'da Opel, 1994'te Toyota, 1995'te Hyundai, 1996'da ise Honda yatırımları mevcuttu. 

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volkswagen yatırım türkiye yi seçti
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