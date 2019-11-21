Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106733
ALTIN
269.145
DOLAR
5.6939
STERLIN
7.3846
EURO
6.3106
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Volkswagen CEO'su: Harp meydanının yanına temel atmayacağız

Volkswagen (VW) CEO’su Herbert Diess, Türkiye’ye yatırımı erteleme kararını "İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız" sözleriyle savundu.

Volkswagen CEO'su: Harp meydanının yanına temel atmayacağız

Volkswagen (VW) CEO’su Herbert Diess, Türkiye’ye yatırımı erteleme kararını "İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız" sözleriyle savundu.

21 Kasım 2019 Perşembe 15:55
Volkswagen CEO'su: Harp meydanının yanına temel atmayacağız
banner400

DW'nin haberine göre, Alman otomotiv devi Volkswagen’ın (VW) CEO’su Herbert DiessManisa’ya fabrika açma planları konusunda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na dikkat çekerek, "İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız" açıklamasını yaptı.

Diess, profesyonel iş ağı LinkendIn platformunda paylaştığı yazısında, Manisa’da yeni fabrika kurma planlarına açıklık getirirken, son dönemde uluslararası kamuoyunda yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

İngilizce kaleme aldığı "Küresel Şirket Olmanın Anlamı" başlıklı yazısında, son dönemde birçok mektup aldıklarını, kamuoyunda kendilerine çağrılar yapıldığını belirten Diess, "Bir taraftan Volkswagen’ın siyasi bakımdan tarafsız, salt ekonomik değerlendirmeler ışığında karar alması beklentisi dile getirilirken, diğer taraftan Türkiye kararının ahlaki açıdan gözden geçirilmesi beklentisi gündeme getiriliyor" dedi.

Erteleme kararına 'etik' gerekçe

Diess, Türkiye'nin büyük pazarı ve gelişmiş sanayisi ile çok uygun bir yatırım lokasyonu oldugunu vurgularken, burada yatırım yapmanın Volkswagen’ın 'ekonomik çıkarına olduğunu' ama buna rağmen son gelişmeler ışığında yeni fabrika açma kararlarını ertelediklerini hatırlattı.

Diess, bu kararlarının gerekçesini "Eğer şirketler, uluslararası hukuk ve insan haklarının sadece hükümetlerin sorumluluğunda olduğu görüşüyle hareket ederse pazar ekonomisi etik temellerini kaybeder" sözleriyle dile getirdi.

'İnsanlar öldürüldüğü müddetçe temel atmayacağız'

Alman hükümeti ve Avrupa Birliği’nin, Suriye’nin kuzeyindeki askeri ihtilaf konusundaki değerlendirmesine katıldıklarını açıklayan VW CEO’su, Türkiye'ye yeni yatırım kararına yeşil ışık yakmak için belirledikleri koşulu şu ifadelerle açıkladı:

“İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız.”

Bununla birlikte Diess, "Yaptırımlar, korumacılığa yol açacak nitelik kazanmamalı" vurgusunu yaparak, uluslararası ticaret ve yakın ekonomik bağların her zaman barış, refah ve özgürlüğün gelişmesine katkıda bulunduğuna dair inancını aktardı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
FabrikaManisaBarış Pınarı HarekatıSuriyeErtelemeYatırımTürkiyeHerbert DiessVolkswagen (VW)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: Asgari ücrette 2.500 TL beklentisi
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor: Asgari ücrette 2.500 TL beklentisi
Borajet resmen iflas etti!
Borajet resmen iflas etti!
Milyonları ilgilendiriyor... 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak!
Milyonları ilgilendiriyor... 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim