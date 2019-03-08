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Vestel’den 1300 kişiye iş imkanı

2019 yılında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferliğine kamu kurum ve kuruluşları kadar özel sektörün öncü firmaları da katılım gösteriyor.

Vestel’den 1300 kişiye iş imkanı

2019 yılında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferliğine kamu kurum ve kuruluşları kadar özel sektörün öncü firmaları da katılım gösteriyor.

08 Mart 2019 Cuma 08:28
Vestel’den 1300 kişiye iş imkanı

2019 yılında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferliğine kamu kurum ve kuruluşları kadar özel sektörün öncü firmaları da katılım gösteriyor.

'2019 İstihdam Seferberliği Programı' kapsamında ilk 3 ayda fiilen bin 50 kişiye işbaşı yaptıran Vestel, Nisan'da yapacağı 250 kişilik işe alım ile bin 300 kişiye istihdam oluşturacak. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Üretmek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı yapmanın yanı sıra istihdam hedeflerine destek olmayı önemsiyoruz" diye konuştu.

Vestel iş ilanlarına başvuru yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.03.2019 08:59
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