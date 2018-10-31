Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'den KDV ve ÖTV İndirimine Eleştiri

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Sosyal Medya platformu olan Twitter'da kendi hesabı üzerinden bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı KDV ve ÖTV indirimini eleştirdi.

Ozan Bingöl paylaşımında ''Ben mutfak tüpündeki ÖTV’yi, bebek bezindeki KDV’yi, işçinin-emekçinin maaşındaki vergi dilimini düşürün dedim ama arkadaşlar olayı sadece inşaat ve otomotiv anladılar!'' ifadelerini kullandı.

Ozan Bingöl daha önce Ot Dergisi'nde yazdığı bir yazıda ''Lüks yatlardan kaldırılıp mutfak tüpüne ÖTV koyulduğunda bu ülkede vergi adaleti zaten şaşmıştı'' ifadesini kullanmıştı.

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