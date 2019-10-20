Vergi bombardımanı başlıyor! Hazırlanan taslaktan yeni detaylar...

Artan bütçe açıklarını frenlemekte zorlanan iktidar, ilave vergi toplamak için yüksek maaş, kira, kâr payı ve serbest meslek geliri elde edenlerin vergisi yükseltecek.

Ayrıca araç kiralayanlar, futbolcular, döviz faizi elde edenler ile 5 milyon liranın üzerindeki konutu olanların vergi yükü her yıl artacak. Bir tek şirketlerin vergisi düşecek.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı vergi taslağının ayrıntıları netleşmeye başladı. Taslak düzenlemeye göre, yıllık brüt 500 bin ila 750 bin lira arasında gelir elde eden ücretliler, evini kiraya veren ev sahipleri, şirketlerinden kâr payı alan patronlar ve serbest meslek kazancı elde edenlerin vergisi yüzde 35'ten yüzde 39'a çıkacak.

Bu kesimin ödeyeceği vergi oranı yıllık gelir 750 bin ila 1 milyon lira arasındaysa yüzde 43'e, 1 milyon liranın üzerindeyse yüzde 45'e çıkacak.

ASGARİ ÜCRETLİYE UMUT

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Cumhurbaşkanı yüzde 15-45 arasında değişecek vergi dilimlerinin her birindeki oranı 5'er puan artırıp azaltabilecek. Cumhurbaşkanı eğer isterse başta asgari ücretlilerle düşük ücretli ve memurların maaşlarının yıl ortasında düşmesine yol açan yüzde 15, 20 ve 27'lik dilimlerde 5'er puanlık indirim de yapabilecek.

Böyle bir indirim olması halinde milyonlarca çalışan maaşlarının düşmesinden kurtulabilecek. Ancak paketin asıl amacı ilave gelir toplamak olduğu için böyle bir sürpriz beklenmiyor.

Üst gelir dilimlerine getirilecek yüksek oranlı vergi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacak. Dolayısıyla yüksek ücretlilerden daha önce yüzde 35 vergi ödedikleri maaşları için ilave 10 puana kadar vergi istenebilecek.

Aynı şekilde kira ve rant geliri elde edenler de 2019 gelirleri için daha önce yüzde 35 vergi ödeyecekken bu vergi yüzde 45'e çıkabilecek.

Ayrıca yıllık brüt ücret geliri 500 bin lirayı aşan tüm çalışanlar ilk kez aynı işverenden aldıkları maaş için beyanname vermek zorunda kalacak. Böylece bu kesimden yüzde 4-5 oranında ilave vergi alınabilecek.

Döviz faizine ek vergi

Taslağa göre, bu yıl yüzde 22 olan kurumlar vergisi oranı, banka ve finans sektörü hariç olmak üzere gelecek yıl yüzde 20'ye, 2021'de yüzde 18'e düşecek. Cumhurbaşkanı yüzde 18'lik oranı yüzde 13'e kadar da düşürebilecek.

Halka açılan şirketlere ilave 2 puan indirim sağlanacak. Kiralık binek araçlar giderlerinin en fazla 4 bin liraya kadarı vergiden düşülecek. Bankada dövizi olanların faizine 20 puana kadar ilave vergi konulacak. 5 milyon ve üzerindeki konuta her yıl yüzde 1 değerli konut vergisi uygulanacak.

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