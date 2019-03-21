Ve beklenen gelişme açıklandı! Kdv ve ötv indirimleri uzatıldı!

Hükümetten üreticiyi ve tüketiciye büyük müjde geldi!

Ekonomik krizin etkilerini azaltmak ve piyasayı canlandırmak için geçtiğimiz yıl uygulanan vergi indirimleri 1 Ocak 2019’da uzatılmıştı. Hükümetten konuya ilişkin yeni bir adım geldi ve indirimlerin süresi tekrar uzatıldı.

Ekonomide ciddi bir rahatlamaya yol açan ÖTV ve KDV indirimleri 1 Nisan itibariyle tekrar uzatılıyor.

İşte detaylar!

Beyaz Eşya, otomotiv ve mobilya sektörlerinde 31 Mart’ta sona erecek olan KDV ve ÖTV indirimleri

30 Haziran 2019’a kadar uzatıldı.

Tapu harçlarındaki vergi indirim süresi ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Düzenleme uyarınca vergisiz fiyatı 70.000,00 TL’nin altında olan bir aracın ÖTV’si %45’ten %30’a düşüyor. Fiyatı 70.000,00 TL ile 120.000,00-TL arasında olan araçların ÖTV’si ise %50’den %35’e düşüyor.

Ticari araçlara uygulanan %18’lik KDV ise %1 olarak uygulanıyor.

Beyaz eşya almak isteyenler ÖTV ödemezken mobilya alımlarında KDV %18’den %8’e kadar düşüyor.

Yine aynı düzenlemeyle konut alımlarında KDV %18’den %8’e düşüyor. Tapu harçları ise %4 yerine %3 oluyor.