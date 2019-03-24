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Ve Adabank Satıldı! Bir Dönem Uzan Grubunun Göz Bebeği Olan Adabank Satıldı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Uzan Grubuna ait Adabank bir grup Türk iş insanına 60 milyon Dolar karşılığında satıldı. TMSF Başkanlığı da satışı doğruladı ve sürecin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda olduğunu söyledi.

Ve Adabank Satıldı! Bir Dönem Uzan Grubunun Göz Bebeği Olan Adabank Satıldı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Uzan Grubuna ait Adabank bir grup Türk iş insanına 60 milyon Dolar karşılığında satıldı. TMSF Başkanlığı da satışı doğruladı ve sürecin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda olduğunu söyledi.

24 Mart 2019 Pazar 15:52
Ve Adabank Satıldı! Bir Dönem Uzan Grubunun Göz Bebeği Olan Adabank Satıldı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan Uzan Grubuna ait Adabank bir grup Türk iş insanına 60 milyon Dolar karşılığında satıldı. TMSF Başkanlığı da satışı doğruladı ve sürecin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda olduğunu söyledi. Daha önce 12 kez ihale yoluyla satışı yapılmaya çalışılan Adabank eğer BDDK onaylarsa sonunda satılmış olacak.

Adabank, 1984'te Uzan Grubu tarafından kuruldu. 2001'de yaşanan bankacılık krizinin ardından banka toparlanamadı. 2003'te yapılan operasyonlarda Uzanlar'ın yolsuzlukları tespit edildi. Banka 2004'te TMSF'ye geçti. Birçok kez satış ihaleleri yapılan ve satış işlemleri yetersizlikler nedeniyle sonuçlandırılamayan Adabank için son söz BDDK’da olacak.

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