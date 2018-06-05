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Vatandaşlara 500 Milyon TL Daha Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı son dakika açıklamasında tarımsal destek ödemelerine değindi. Bakan açıklamasında, ramazan boyunca ödemelerin devam edeceğini ve 500 milyon TL'lik bir ödeme daha yapmayı planladıklarını söyledi.

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Vatandaşlara 500 Milyon TL Daha Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı son dakika açıklamasında tarımsal destek ödemelerine değindi. Bakan açıklamasında, ramazan boyunca ödemelerin devam edeceğini ve 500 milyon TL'lik bir ödeme daha yapmayı planladıklarını söyledi.

05 Haziran 2018 Salı 10:10
Vatandaşlara 500 Milyon TL Daha Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Tarımsal destek ödemeleri hakkında Bakan Fakıbaba'dan son dakika açıklaması geldi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yazılı olarak yaptığı son dakika açıklamasında, 2018 yılı tarımsal destek ödemeleri kapsamında üreticilere yapılan ödemelere Ramazan ayında da yoğun bir şekilde devam edildiğini söyledi.

Bakan Fakıbaba, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayı öncesi üreticilerimize toplamda 8,5 milyar lira ödeme yapmıştık. Ramazan başından bu güne kadar da yaklaşık 1,1 milyar liralık ödeme yaptık. Ramazan Bayramı'na kadar da fark ödemeleri desteği, süt ve besi gibi hayvancılık destekleri ve diğer tarımsal desteklemeler kapsamında yaklaşık 500 milyon liralık bir ödeme daha yapmayı planlıyoruz. Bu ödemelerle birlikte 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Ramazan Bayramı'na kadar üreticilerimize ödediğimiz nakit hibe tutarı 10,1 milyar liraya ulaşmış olacak.

Böylelikle 2018 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 14,5 milyar liralık tarımsal desteklerin yüzde 70'lik kısmını ödemiş olacağız. Bu destekler, üreticilerimiz için sağladığımız nakit hibe kaynaktır. Bunun yanı sıra arazi toplulaştırma ve tarımsal sulama yatırımları, tarımsal kredi sübvansiyonları, müdahale alımları ve ihracat destekleri gibi birçok kalemde tarıma önemli miktarlarda kaynak sağlıyoruz. Hükümet olarak her zaman üreticinin yanında ve ülkemiz tarımına değer katanların hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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