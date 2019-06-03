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Vatandaşı Sevindiren İndirim Haberi Geldi!

Benzinde 9 kuruş, otogazda 12 kuruşluk indirim gerçekleştirildi. ÖTV'den karşılanan fiyat artışları sıfırlandığı için söz konusu indirimler pompa satış fiyatına yansıyacak.

Vatandaşı Sevindiren İndirim Haberi Geldi!

Benzinde 9 kuruş, otogazda 12 kuruşluk indirim gerçekleştirildi. ÖTV'den karşılanan fiyat artışları sıfırlandığı için söz konusu indirimler pompa satış fiyatına yansıyacak.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:47
Vatandaşı Sevindiren İndirim Haberi Geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve otogazın litre satış fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatında 9 kuruş otogazın litre satış fiyatında ise 12 kuruşluk indirim gerçekleştirilecek.

İndirimlerin ardından İstanbul’da benzin litre satış fiyatı ortalama 6,99 liradan 6,90 liraya, Ankara’da 7,15 liradan 7,08 liraya, İzmir’de 7,14 liradan 7,05 liraya düşecek.

Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 3,88 liradan 3,76 liraya, Ankara’da 3,95 liradan 3,83 liraya, İzmir’de ise 3,87 liradan 3,75 liraya gerileyecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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