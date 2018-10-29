Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Vatandaşa Sordular : Asgari Ücret 1603 TL, Vekil Maaşı 25 Bin TL

İstanbul Times TV Özel Youtube Kanalı sokakta vatandaşlara ''asgari ücretin 1603 tl olduğu ülkemizde, vekil maaşlarının 25 bin TL nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu yöneltti.

banner396

Vatandaşa Sordular : Asgari Ücret 1603 TL, Vekil Maaşı 25 Bin TL

İstanbul Times TV Özel Youtube Kanalı sokakta vatandaşlara ''asgari ücretin 1603 tl olduğu ülkemizde, vekil maaşlarının 25 bin TL nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu yöneltti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 20:20
Vatandaşa Sordular : Asgari Ücret 1603 TL, Vekil Maaşı 25 Bin TL

İstanbul Times TV Özel Youtube Kanalı sokakta vatandaşlara ''asgari ücretin 1603 tl olduğu ülkemizde, vekil maaşlarının 25 bin TL nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu yöneltti.

Vatandaşlar birbirinden ilginç cevaplar verirken, bazı vatandaşların tepki verdiği görüldü. 

Bir vatandaş ise 3 aylığına cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koltuğunu istedi. Devlet idaresine talip olan vatandaş, ''çalanlardan faiziyle beraber geri alacağım ve hazineyi ağzına kadar dolurup bütün vatandaşları refah içerisinde yaşatacağım'' çözüm önerisinde bulundu.

Bir başka vatandaş ise Suriyelilerin ağır ekonomik yük getirdiği ifade etti.

Bir başka vatandaş ise asgari ücretin pinpon toğu baz alınarak arttırıldığını savunurken, vekil maaşlarını belirlemek için meclis toplandığında eksiksiz olarak bir arya gelip bir gecede maaşlarını yükselttiklerini ifade etti.

İşte o sokak röportajı;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
vatandaşa sordular asgari ücret 1603 tl vekil maaşı bin tl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Murat KAYA 2 saat önce

Başımızdaki kişiler bu kadar paralari goturmezseler fakirlik yoksulluk olmazdı 1600 lira nere 25 bin nere hepsinin Allah belasını versin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ibrahim 2 saat önce

ülkemizde resmen kast sistemi var zenginler ve köleler yani asgari ücretliler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Göktürk 2 saat önce

Bu millete müstehaktır bu. Milletvekilleri onlarca korumayla vekili olduğu milletten kaçıyor. Ayda 15 işçinin alması gerektiği parayı kendi Meclis’imizde pkklılar alıyor. Umarım milletvekili maaşı 50 bin tl, asgari ücret 1000 tl filan olur. Milletvekili maaşları ne olsun sorusuna öğretmen maaşını geçmesin diyen bir lideri çok arayacak bu ülke...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Reis 2 saat önce

Asgari ucret en az 5000 tl olmalo

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Stajyer 2 saat önce

Telefon faturası ödemezler bindikleri arabalar su gibi benzin yakarak benzinin litresi ne kadar onu bile bilmezler gittikleri düğünlerde 10 bin TL ye kadar verdikleri hediyeler hazineden karşılanır ama hiç gariban düğününde göremezsi maaşları dışında bir sürü para harcarlar ama yine de o vekil maaşıyla zor geçinirler ve sen asgari ücretli 3 çocuğunla geçinip üstüne birikim yapmak zorundasın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 1 saat önce

Vatandaş: Görüyorsunuz konuşmaya gerek yok.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Keziban 1 saat önce

1603 timi asgari ücret sadece gecen ay aldım bu ayki maasım 1400 kumulatıf vergisi kesildi bizden 200 lira kadar vekillerden kumulatıf vergisi alınıyormu onu merak ettim devlet üç kuruş maas verdıgı asgari ücretle çalışan vatandaşına bu kadar agır bır vergı yukluyo zaten zor gecınıyoz yazıklar olsun size Baska bir şey demiyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Özlem 1 saat önce

Az mış 25 bin Türkiyedeki insan sayını 600 e bölünsün asıl hakları dimi ama bizi temsil ediyolar sonuçta.yuh ya yuh 25 bin hak ettiklerini düşünüyolarsa vicdanları rahatsa bişey diyemiyorum.mecliste kendi maaşlarına gelince kavga gürültü yok tabi bol bol paralar sorunsuz oh valla ne güzel,1603 tl 25 bin uçurum yazık çok yazık.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
İşçiye, Emekliye, Memura, Dar Gelirliye Reform Paketi!
İşçiye, Emekliye, Memura, Dar Gelirliye Reform Paketi!
A101 İnternet Mağazası Açtı!
A101 İnternet Mağazası Açtı!
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor: Kıdem Tazminatı Sistemi Değişiyor!
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor: Kıdem Tazminatı Sistemi Değişiyor!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim