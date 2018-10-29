Vatandaşa Sordular : Asgari Ücret 1603 TL, Vekil Maaşı 25 Bin TL

İstanbul Times TV Özel Youtube Kanalı sokakta vatandaşlara ''asgari ücretin 1603 tl olduğu ülkemizde, vekil maaşlarının 25 bin TL nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu yöneltti.
Vatandaşlar birbirinden ilginç cevaplar verirken, bazı vatandaşların tepki verdiği görüldü.
Bir vatandaş ise 3 aylığına cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koltuğunu istedi. Devlet idaresine talip olan vatandaş, ''çalanlardan faiziyle beraber geri alacağım ve hazineyi ağzına kadar dolurup bütün vatandaşları refah içerisinde yaşatacağım'' çözüm önerisinde bulundu.
Bir başka vatandaş ise Suriyelilerin ağır ekonomik yük getirdiği ifade etti.
Bir başka vatandaş ise asgari ücretin pinpon toğu baz alınarak arttırıldığını savunurken, vekil maaşlarını belirlemek için meclis toplandığında eksiksiz olarak bir arya gelip bir gecede maaşlarını yükselttiklerini ifade etti.
İşte o sokak röportajı;
Başımızdaki kişiler bu kadar paralari goturmezseler fakirlik yoksulluk olmazdı 1600 lira nere 25 bin nere hepsinin Allah belasını versin
ülkemizde resmen kast sistemi var zenginler ve köleler yani asgari ücretliler
Bu millete müstehaktır bu. Milletvekilleri onlarca korumayla vekili olduğu milletten kaçıyor. Ayda 15 işçinin alması gerektiği parayı kendi Meclis’imizde pkklılar alıyor. Umarım milletvekili maaşı 50 bin tl, asgari ücret 1000 tl filan olur. Milletvekili maaşları ne olsun sorusuna öğretmen maaşını geçmesin diyen bir lideri çok arayacak bu ülke...
Asgari ucret en az 5000 tl olmalo
Telefon faturası ödemezler bindikleri arabalar su gibi benzin yakarak benzinin litresi ne kadar onu bile bilmezler gittikleri düğünlerde 10 bin TL ye kadar verdikleri hediyeler hazineden karşılanır ama hiç gariban düğününde göremezsi maaşları dışında bir sürü para harcarlar ama yine de o vekil maaşıyla zor geçinirler ve sen asgari ücretli 3 çocuğunla geçinip üstüne birikim yapmak zorundasın
Vatandaş: Görüyorsunuz konuşmaya gerek yok.
1603 timi asgari ücret sadece gecen ay aldım bu ayki maasım 1400 kumulatıf vergisi kesildi bizden 200 lira kadar vekillerden kumulatıf vergisi alınıyormu onu merak ettim devlet üç kuruş maas verdıgı asgari ücretle çalışan vatandaşına bu kadar agır bır vergı yukluyo zaten zor gecınıyoz yazıklar olsun size Baska bir şey demiyorum
Az mış 25 bin Türkiyedeki insan sayını 600 e bölünsün asıl hakları dimi ama bizi temsil ediyolar sonuçta.yuh ya yuh 25 bin hak ettiklerini düşünüyolarsa vicdanları rahatsa bişey diyemiyorum.mecliste kendi maaşlarına gelince kavga gürültü yok tabi bol bol paralar sorunsuz oh valla ne güzel,1603 tl 25 bin uçurum yazık çok yazık.