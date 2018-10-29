Vatandaşa Sordular : Asgari Ücret 1603 TL, Vekil Maaşı 25 Bin TL

İstanbul Times TV Özel Youtube Kanalı sokakta vatandaşlara ''asgari ücretin 1603 tl olduğu ülkemizde, vekil maaşlarının 25 bin TL nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu yöneltti.

Vatandaşlar birbirinden ilginç cevaplar verirken, bazı vatandaşların tepki verdiği görüldü.

Bir vatandaş ise 3 aylığına cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koltuğunu istedi. Devlet idaresine talip olan vatandaş, ''çalanlardan faiziyle beraber geri alacağım ve hazineyi ağzına kadar dolurup bütün vatandaşları refah içerisinde yaşatacağım'' çözüm önerisinde bulundu.

Bir başka vatandaş ise Suriyelilerin ağır ekonomik yük getirdiği ifade etti.

Bir başka vatandaş ise asgari ücretin pinpon toğu baz alınarak arttırıldığını savunurken, vekil maaşlarını belirlemek için meclis toplandığında eksiksiz olarak bir arya gelip bir gecede maaşlarını yükselttiklerini ifade etti.

İşte o sokak röportajı;