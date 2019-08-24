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Vatandaşa Kötü Haber! Zam Geliyor!

27 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere litre bazında benzine 16 kuruş, motorine 11 kuruş zam yapılmasına karar verildi.

Vatandaşa Kötü Haber! Zam Geliyor!

27 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere litre bazında benzine 16 kuruş, motorine 11 kuruş zam yapılmasına karar verildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:21
Vatandaşa Kötü Haber! Zam Geliyor!

KPSS CAFE'nin geçtiğimiz gün duyurduğu akaryakıt zammında rakamlar netleşti. Sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, 27 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere litre bazında benzine 16 kuruş, motorine 11 kuruş zam yapılmasına karar verildi. Başkent Ankara'da ortalama litre fiyatı benzinde 6.67 TL'den 6.83 TL'ye, motorinde 6.25 TL'den 6.36 TL'ye yükselecek. 

Yine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaza da 7.5 kuruş zam yapılmasının planlandığı ancak henüz rakamın kesinleşmediği bildirildi.

20 Ağustos'ta litre bazında benzine 6 kuruş, motorine 17 kuruş zam gelmişti. Böylece bir haftada litre bazında benzine 22 kuruş, motorine 28 kuruş zam yapılmış olacak.

Önceki gün yayımladığımız haberde dolar/TL'deki artışın geri çekilmemesi durumunda salı gününden itibaren benzine 16 kuruş, motorine 18 kuruş zam yapılmasının planlandığını duyurmuştuk. Ankara izin vermediği için zammın 22 Ağustos Perşembe günü değil 27 Ağustos Salı günü devreye gireceğini belirtmiştik. İki günde dünyada motorin fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zam miktarı 18 kuruştan 11 kuruşa çekilirken, benzinde rakam değişmedi. 

9 Ağustosta 5.44 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL kurunun önceki gün 5.79'a kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel nedeni olarak gösterildi. 

Akaryakıt sektörü, petrol fiyatları ve kura bağlı olarak dalgalanan fiyatlardaki değişikliklerinin hemen devreye girmesini istiyor ancak Ankara bir süredir fiyat değişimlerini resmi bir düzenleme olmamasına rağmen salı günleri devreye girmesine izin veriyor.

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