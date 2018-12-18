Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Vatandaşa Kötü Haber! Zam geldi..

Elektrik ve Doğal gaz faturalarına gelen zamların üstüne vatandaşa bir kötü haber daha geldi. Elektrikte Kesme-Bağlama ve Güvence Bedelleri Artırıldı.

Vatandaşa Kötü Haber! Zam geldi..

Elektrik ve Doğal gaz faturalarına gelen zamların üstüne vatandaşa bir kötü haber daha geldi. Elektrikte Kesme-Bağlama ve Güvence Bedelleri Artırıldı.

18 Aralık 2018 Salı 12:57
Vatandaşa Kötü Haber! Zam geldi..

Elektrikte kesme-bağlama ve güvence bedellerine zam yapılarak, sanayi ve ticarethane abone grupları için güvence birim bedeli kilovatsaat başına 84,8 TL, mesken için / konut için / daires için 29,8 TL, şehit aileleri ve muharip gazi abone grupları için 14,9 TL, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grupları için ise 40,2 TL oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrikte kesme-bağlama ve güvence bedelleri, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi (TÜFE) değerleri dikkate alınarak yeniden güncellendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nin konuya dair kararları, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrikte güvence birim bedellerinin sanayi ve ticarethane abone grupları için kilovatsaat başına 84,8 lira, mesken için 29,8 TL, şehit aileleri ve muharip gazi abone grupları için 14,9 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grupları için ise 40,2 lira olmasına karar verildi.

KESME-BAĞLAMA BEDELLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Kurul tarafından elektrikte kesme-bağlama bedellerinin alçak gerilim için 33,8 lira, orta gerilim için de 171,6 lira olması kararlaştırıldı.

SAYAÇ KONTROL BEDELLERİ GÜNCELLENDİ

Sayaç kontrol bedelleri de her yıl TÜİK tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellendi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif veya reaktif sayaçlar için kontrol bedelinin 22,1 lira, akım trafolu veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için de 27,9 lira olması kararlaştırıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
vatandaşa kötü haber zam geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yet 1 saat önce

Okadar da artmamış

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İsa 54 dakika önce

Akp ve MHP gerçekten ülkeyi bitirdiniz be yazıklar olsun size ve size oy verenlere

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti
Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti
Türk Gıda Devi İflas Etti
Türk Gıda Devi İflas Etti
Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması
Bakan Albayrak'tan bütçe açıklaması

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim