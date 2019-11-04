Vatandaşa Kötü Haber! MTV'den, pasaport harcına, ehliyetten, trafik cezalarına %22,5 zam!

Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi’ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 oldu. Yeni yılda vergi, harç ve cezalar bu oranda zamlanacak. Pasaport harcı, Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet harcı hepsinde artış yaşanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,58 arttı.

Buna göre yeniden değerleme oranı da belli oldu.

Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport ve Ehliyet harçları ile trafik cezalarına yapılacak zamlar belli oldu. Yeniden değerlendirme oranı yüzde 22,58 olarak belirlendi. Böylece pasaport harcı, ehliyet harcı, trafik cezaları yıl başından itibaren yüzde 22.58 zamlanacak.

TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 16'nın üzerine çıkmıştı.

MAAŞLARA ZAM ENFLASYONA GÖRE

Yeniden değerleme oranı ÜFE’ye göre belirlenirken, çalışanın maaşına yapılacak zamda enflasyon dikkate alınıyor. TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre yıllık enflasyon yüzde 8.55 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon baz etkisiyle son iki aydır tek haneye düşmüş durumda. Kasım ve Aralık ayında ise enflasyonun tekrar çift haneye çıkması öngörülüyor.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 12

Merkez Bankası ve Yeni Ekonomi Programı’na göre 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Başka bir deyişle çalışana zam pazarlığında bu oran dikkate alınacak. Ancak Üretici Fiyat Endeksi’ne göre belirlenen yeniden değerleme oranı ile vergi, harç ve cezalar yüzde 22.58 oranında zamlanacak.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 235 liradan 288 liraya çıkacak. En ucuz otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak. Yüzde 22.58 zammın yapılacağı yıl başında memur maaşlarına yüzde 4, emekli aylıklarına yüzde 6.6 civarında zam gelecek.

Telefon getiren 1838 TL ödeyecek

Yeni zamlarla birlikte yıl başından itibaren yurt dışından telefon getirenler 1500 lira yerine 1838 lira harç ödemek zorunda kalacak.

Yıl başından itibaren 4 yıl ve üzerindeki pasaportların harcı 812 liradan 995 liraya, ehliyet harcı 613 liradan 751 liraya çıkacak.

Kırmızı ışıkta geçen ve araçta cep telefonu kullananlar yeni yıldan itibaren 235 TL yerine 288 TL ceza ödeyecek.

En düşük değerdeki 1 ila 3 yaşındaki bir otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi 861 liradan bin 55 liraya çıkacak.

Yasa gereği Emlak Vergileri yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılabiliyor. Bu nedenle Yeniden Değerleme Oranı (YDO) en düşük düzeyi olan yüzde 22.58 oranında çıkarsa Emlak Vergisi de önümüzdeki yıl en az yüzde 11.29 oranında artacak.

Bunun yanı sıra çöp ve atık su bedelleriyle çevreyle ilgili vergiler de en az YDO oranı kadar zamlanacak.

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