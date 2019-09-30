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Vatandaşa Kötü Haber! Elektriğe zam geldi

Elektriğe yarından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlanacak. Toptan elektrikte fiyat ise yüzde 7 artışla 20.5 kuruşla 35 kuruşa çıkacak.

Vatandaşa Kötü Haber! Elektriğe zam geldi

Elektriğe yarından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlanacak. Toptan elektrikte fiyat ise yüzde 7 artışla 20.5 kuruşla 35 kuruşa çıkacak.

30 Eylül 2019 Pazartesi 19:34
Vatandaşa Kötü Haber! Elektriğe zam geldi

Elektriğe yarından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlanacak. Toptan elektrikte fiyat ise yüzde 7 artışla 20.5 kuruşla 35 kuruşa çıkacak.

Elektrik fiyatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bugün saat 13:00'da yaptığı toplantının ardından zamlandı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre maliyet artışlarının değerlendirildiği toplantıda 1 Ekim itibarıyla elektrik fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 artmasına karar verildi. Yeni tarifenin, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan üç aylık dönemde geçerli olması bekleniyor.

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vatandaşa kötü haber elektriğe zam geldi
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