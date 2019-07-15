Vatandaşa Kötü Haber: Dev Zam Geliyor!

Uluslararası alanda İran odaklı yaşanan gerilimler, petrol ve akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Yaşanan gerilim nedeniyle petrol, dünya genelinde yaşanan üretim artışı ya da kısıtları, savaş riski, ürün talebinde ortaya konjonktürel değişim ve diğer gelişmeler de bazen olumlu bazen de olumsuz fiyatlar üzerinde etkide bulunuyor.

Yaşanan bu gelişmeler çerçevesinde uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 633 dolardan 684 dolara, motorinin 583 dolardan 611 dolara kadar çıktı. Bu nedenden dolayı geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarına gelmesi beklenen 15-20 kuruş aralığında olan zam bu hafta 30-31 kuruşa kadar yükseldi.

Motorin fiyatlarına da zam beklenirken zam miktarının 20-21 kuruş arasında fiyat artışı bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM PAZARTESİYİ SALIYA BAĞLAYAN GECE

Ülkemizde genelde benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılan zam, pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Öte yandan hükümet, "eşel mobil" sistemini işletmezse, zammın bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Ancak, bugün tatil olduğu için hükümetin atacağı adım akşam saatlerinde belli olacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, iktidar “eşel mobil” sistemini işletip, akaryakıttan sağladığı ÖTV gelirlerinden feragat ederek, zammı pompa fiyatlarına yansıtmayabilir. Ya da zammın bir bölümünü ÖTV’den karşılayabilir. Bir diğer olasılık da bir süre beklenebilir.

BENZİN VE MOTORİN ZAMMI TÜKETİCİYE YANSIRSA YENİ FİYATLAR NE OLUR?

Benzine gelmesi beklenen 30-31 kuruşluk dev zammın pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul'da 6,97 liradan satılan benzin fiyatı 7 lirayı aşarak 7,27-7,28 liraya yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzin fiyatının gelmesi beklenen 30-31 kuruşluk zam sonrası ise 7,35-7,36 liraya yükselecek.

Motorin fiyatlarına gelmesi beklenen 20-21 kuruşluk zammın pompaya yansıması halinde İstanbul'da 6,31 liradan satılan motorinin 6,51-6,56 liraya yükselmesi bekleniyor. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6,39 liradan satılan motorinin 6,59-6,60 liraya yükselecek.

EPGİS'in yaptığı açıklaması şu şekilde:

" 02/07/2019 tarihi itibari ile eşel mobil sistemi devreye alınmıştır. Bundan sonra olası zamlar hem benzin hem motorinde artık pompa satış fiyatlarına yansımayacaktır."

EPGİS ZAM ARTIŞI POMPAYA YANSIMIYACAK

Öte yandan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 2 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamasında akaryakıt ürünlerinden motorin ve benzine gelecek zamların pompa satış fiyatlarına yansımayacağını duyurmuştu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA