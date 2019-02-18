Vatandaşa Kötü Haber: Büyük Zam Geldi!

En son en son 5 Şubat'ta 6 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.