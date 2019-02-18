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Vatandaşa Kötü Haber: Büyük Zam Geldi!

En son en son 5 Şubat'ta 6 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.

Vatandaşa Kötü Haber: Büyük Zam Geldi!

En son en son 5 Şubat'ta 6 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:19
Vatandaşa Kötü Haber: Büyük Zam Geldi!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,09 liradan 6,36 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 6,41 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 5 Şubat'ta 6 kuruş zam yapılmıştı.

KAYNAK:AA

Son Güncelleme: 18.02.2019 19:37
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vatandaşa kötü haber büyük zam geldi
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bozkurt 14 dakika önce

ver mehteri

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