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Vatandaşa Kötü Haber! Bir Zam da Doğalgaza Geldi!
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Vatandaşa Kötü Haber! Bir Zam da Doğalgaza Geldi!

Doğalgaz fiyatlarında sürpriz gelişme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6,5 oranında zam yapıldı.

Vatandaşa Kötü Haber! Bir Zam da Doğalgaza Geldi!

Doğalgaz fiyatlarında sürpriz gelişme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6,5 oranında zam yapıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:32
Vatandaşa Kötü Haber! Bir Zam da Doğalgaza Geldi!

Doğalgaz fiyatlarında sürpriz gelişme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6,5 oranında zam yapıldı.

BOTAŞ’ın 1 Temmuz’dan geçerli doğalgaz tarifeleri belli oldu. BOTAŞ, konut ve saniyede doğalgaza zam yapmadı. Sadece, elektrik üretim şirketlerine sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 6.5 artırdı.

Enerji sektöründe, beklenen ikinci adım da geldi. 1 Temmuz’dan geçerli yeni elektrik fiyatlarının ardından doğalgaz tarifeleri de belli oldu.

Elektrik fiyatları, hafta içinde yüzde 15 artmıştı. Enerji kulislerinde, doğalgaza da bu oranlarda zam yapılabileceği konuşuluyordu. BOTAŞ, tarifelerde sürpriz yaptı.

Habertürk'ün haberine göre beklentilerin tersine konut ve saniyede, doğalgaz fiyatlarını değiştirmedi. Haziran tarifesiyle devam edilecek.

Santrallerde arttı

BOTAŞ, sadece santrallere satılan doğalgaz fiyatlarını yüzde 6.5 oranında artırdı. Zam sonrasında her bin metreküp gazın fiyatı bin 500 TL’den bin 650 TL’ye çıktı. Kompozit kullanımda da fiyatlar yüzde 6.5 oranında arttı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.06.2019 16:39
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